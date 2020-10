Jordi Cruz sobre 'Top Gamers Academy': "Hay veces que veo el 24 horas y me olvido de que soy el presentador"

Pero cuidado porque Jordi Cruz ha inaugurado ya la temporada de Navidad presumiendo de mantecados de limón, un regalillo que le hace una amiga todos los años. ¡Eso sí que es un superalimento! ¿Habrá probado a cocinarlos él? "Qué va, solo hice roscón de Reyes una vez, me estreso pero me lo paso bien. Vivo solo dese los 19 años, si no me hubiera muerto de hambre".

Tenemos aquí al presentador para hablar de Top Gamers Academy, la nueva apuesta de Neox para los fans de los videojuegos.

"Son 18 participantes dentro de una academia jugando a videojuegos, pero no deja de haber convivencia", nos cuenta. "Buscamos gente que tenga talento, pero no profesionales de eSports". ¡Se puede ver 24 horas por Twich y los domingos por la mañana en Neox! Hay shippeos, broncas, amistades...

"Creo que este programa es un reconocimiento a estos chavales, que se pusieron una cámara en la habitación cuando nadie sabía lo que era ser youtuber", reconoce Jordi. Entre ellos se pueden robar, bloquear... ¡Hay mucha estrategia! "Hay veces que veo el 24 horas y me olvido de que soy el presentador", confiesa Cruz, que se ha convertido en el fan numero 1 del programa.

El presentador habló con los participantes de su etapa como presentador de Art Attack. ¡Haz click aquí si quieres descubrir todo lo que nos dijo!

¿Quién es el más cabezón de todo el equipo? Ventura se transforma en El Cabezón de Art Atack para darle a Jordi unos materiales y proponerle un reto muy importante... ¿¿Serán capaces de construir cosas a gran escala como El Manitas??

¡Para terminar, Jordi Cruz y Maya Pixelskaya se unen en la sección gaming de vodafone yu! Jordi Cruz intentará superar una partida de un juego muy sencillo para el ordenador, esos 'minijuegos' a los que todos hemos jugado alguna vez.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.