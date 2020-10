Jordi Cruz: "El Manitas era uno de los tíos con más dinero de toda Inglaterra, sería genial que fuese Bansky"

Cuidado porque Jordi Cruz ha inaugurado ya la temporada de Navidad presumiendo de mantecados de limón, un regalillo que le hace una amiga todos los años. ¡Eso sí que es un superalimento! ¿Habrá probado a cocinarlos él? "Qué va, solo hice roscón de Reyes una vez, me estreso pero me lo paso bien. Vivo solo dese los 19 años, si no me hubiera muerto de hambre".

El presentador habló con los participantes de Top Gamers Academy de su etapa como presentador de Art Attack. "Eran dos semanas de grabación al año", nos cuenta. "Para colaborar con otra cosa había que pedirle permiso a Mickey Mouse". ¡Eran 26 programas nuevos al año! "Jugábamos a hacerlo todo a una toma", recuerda. Y como tenía tanto tiempo libre... "Decidí irme a Mallorca a vivir, hacía decoraciones para discotecas".

Una anécdota curiosa es que la hija de un hombre indio muy rico quiso que Jordi Cruz estuviese en su cumpleaños. "No tuve ni que hacer manualidades, solo estar ahí para soplar la vela", asegura. ¡Qué fuerte!

¿Quién es el más cabezón de todo el equipo? Ventura se transforma en El Cabezón de Art Atack para darle a Jordi unos materiales y proponerle un reto muy importante... ¿¿Serán capaces de construir cosas a gran escala como El Manitas??

"Sería genial que El Manitas fuese Bansky, era uno de los tíos como más dinero de toda Inglaterra, vendió el formato a todo el mundo. Vivía en las Bahamas", nos cuenta sobre el personaje más misterioso del programa, del que hace poco se rumoreaba que podría ser Bansky, el famoso artista callejero de identidad desconocida.

¡Para terminar, Jordi Cruz y Maya Pixelskaya se unen en la sección gaming de vodafone yu! Jordi Cruz intentará superar una partida de un juego muy sencillo para el ordenador, esos 'minijuegos' a los que todos hemos jugado alguna vez.

