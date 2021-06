Jorge Prieto, el enfermero del discurso viral del Wanda: "Me he tenido que afeitar para que no me reconozcan"

Te interesa Jorge Prieto, el enfermero del discurso viral del Wanda Metropolitano

El vídeo más viral de la semana es el del enfermero del Wanda Metropolitano explicando a un grupo de recién vacunados algunas de las dudas más frecuentes sobre la vacuna contra el COVID. Jorge Prieto, protagonista del vídeo, ha participado en yu No te pierdas nada para compartir su experiencia.

"Me he tenido que afeitar la barba y ponerme perilla para que no me reconozcan", asegura entre risas antes de contar que hasta sus padres han recibido mensajes de conocidos para comentarles el vídeo.

Explica que no se dio cuenta cuando le estaban grabando: "Hay mucha gente con el móvil, no se si están viendo vídeos o si me están grabando". Además, ha comentado en el programa que conducen Victoria Martín y Pantomima Full que esta forma tan peculiar de comunicar la aprendió en la Universidad Complutense, donde estudió dos años de Derecho. "Me enseñaron a interactuar con el público. Yo lo que hago es hacerles participes de su proceso de vacunación".

"Hay gente que se vacuna con mucho miedo"

Sobre su experiencia como enfermero en la vacunación masiva, explica que lo importante es recordar que "con la vacuna nos podemos seguir contagiando, lo que hace es que no tengamos síntomas" y asegura que muchos acuden a su cita en los centros de vacunación "con mucho miedo".

"La vacuna es lo más seguro. Tenemos la misma probabilidad de un trombo con Astrazeneca que de que nos caiga un rayo", recuerda el enfermero del 112.

