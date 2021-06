Jorge Prieto, el enfermero del discurso viral del Wanda Metropolitano

No se habla de otra cosa. El vídeo del enfermero del SUMMA en el Wanda Metropolitano es todo lo que tienes que ver para estar al día. En dos minutos, aborda los dudas más comunes que suelen tener las personas que se vacunan diariamente contra el virus del COVID y lo hace cargado de humor.

Sin perder la profesionalidad ni la sonrisa, este enfermero ofrece credibilidad y confianza al grupo de ciudadanos inoculados, para explicar cómo actuar una vez que se recibe la vacuna. Si se debe tomar paracetamol, cómo cambiar o anular una cita para la siguiente dosis y otras cuestiones a las que ha dado forma en un monólogo que acaba con un "gracias" a todos los que han decidido vacunarse, la única forma de acabar con la pandemia.

Pero ¿quién es este enfermero? Se llama Jorge Prieto y lleva unas semanas trabajando en el Wanda Metropolitano de Madrid en la administración de las vacunas contra el coronavirus.

En su cuenta de Instagram, Jorge muestra su amor por su trabajo en cada publicación con mensajes llenos de positividad como este: "Con una pandemia encima de nuestras cabezas hemos tenido que reinventarnos física y emocionalmente para poder salir mínimamente airosos. Los que hemos podido. Porque sí, hemos perdido compañeros por el camino. Debido a la falta de mecanismos de protección, primeramente físicos y después emocionales, hemos perdido a nuestros compañeros".

"A nuestros amigos. Pero hoy no estoy aquí para lamentarme ni para estar triste, hoy escribo estas líneas porque estoy orgulloso de mi trabajo, de lo que hago y de lo que he llegado a convertirme. La enfermería, para mí, es tan bonita que da igual donde estés, qué uniforme tengas o dónde realices tu trabajo que siempre será bonita. Porque, ¿hay algo más bonito que cuidar de los demás?"

En medio de una pandemia en la que se acumulan los recuerdos grises, Jorge Prieto arroja un poquito de luz y sobre todo mucha positividad a una sociedad que ya le ha bautizado como uno de los héroes en la lucha contra el COVID.

El día que Jorge Prieto vacunó a su padre

Su momento más esperanzador llegó cuando tuvo la oportunidad de vacunar a su propio padre. Así lo relató en Instagram: "Ese señor de naranja es mi padre y, si, hoy he sido un afortunado y un privilegiado por haber podido vacunarle. Ha coincidido que su cita y mi día de trabajo han coincido en tiempo y en lugar. Si ya me hace ilusión poder estar en este proceso de vacunación masiva imaginaos cuando me ha tocado vivir este momento. Hoy he sido el enfermero más feliz del mundo. Pero sobre todo soy un hijo muy orgulloso de su padre que, a pesar del miedo, se ha vacunado como un auténtico campeón".