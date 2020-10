Juan Ibáñez destapa su "idilio" con Díaz Ayuso en la facultad: "Hubo miraditas, una conexión"

"Un año me disfracé de Eduardo Manos Tijeras y no podía coger ni un solo cubata, lo pasé fatal", cuenta Marron. "Este año el que lo va a petar es el de Ayuso, que vino a la misma clase que yo", cuenta Juan. ¡Flipa! ¡Se echaban miraditas y todo! "Ella siempre pedía San Jacobos en la cafetería".

Y es que empezó como una broma, pero que una de las Hormigas haya podido tener un idilio con la Presidenta de la Comunidad de Madrid... ¡Es un notición! "Quiero que todo el mundo sepa que Juan Ibáñez, hace 20 años, tuvo un tonteo con Isabel Díaz Ayuso", exclama Damián. ¡¡Exclusiva en Europa FM! "Fue una conexión", puntualiza el aludido.

"Hubo miraditas, no lo recuerdo bien. Me dio unos apuntes y yo no entendía nada, pero tuvo buena intención. También con esas miraditas... No sabía si me miraba a mi o a la pared", bromea. ¿Le molestó a Juan el otro día su reunión con Pedro Sánchez? "Puede que Ayuso lo que necesite no sea un 155 si no un poco de amor", dice Ana Morgade. ¿Conseguirá volver a conquistarla?

"Tenemos cosas que hablar, que aclarar, si tienes un ratito... Y te apetece despejarte un poco, vamos a echarnos una cañita", le propone Juan muy convencido. ¿Habrá match?

"A Irene Montero yo tengo que decirle que la veo muy guapa", dice Damián, otro que busca pillar cacho... "Creo que tiene que aportar por la libertad y seguir así".

Para terminar, Las Hormigas conectaron ayer con el mismísimo Woody Allen en El Hormiguero y el cineasta les dio la clave para que una relación dure toda la vida: la suerte. Sí, como lo lees... ¡La suerte!

