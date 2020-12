"Cosas peores has chupado de fiesta": Lola Índigo, Belén Aguilera y el lametón a la barra en 'La Tirita'

En su tema 'La tirita' Lola Índigo y Belén Aguilera cantan "si vas a darme una charlita, igual no soy yo quien la necesita"... ¿A quién va dirigido?, ¿querían mandar un recadito a todos los que dan su opinión sin haberles preguntado?

En el videoclip del tema Lola Índigo dio un buen lametón a la barra de Pole Dance... ¡Y hubo un poquito de polémica por todo esto del coronavirus! "Cosas peores has chupado de fiesta y nadie dice nada", bromea Lola.

¿Eran amigas de antes?, ¿o se han conocido ahora? "No surgió de las dos, fueron unos amigos suyos los que lo propusieron", cuenta Belén. Y claro, hablando de colaboraciones... ¿Alguna vez les han propuesto algo con un artista con el que no peguen nada? "Si su proyecto no encaja no encaja, hay que decirlo", cuenta Belén. "Todos sabemos que el que decide es el artista", asegura Mimi.

Y cuidado porque esta unión llega acompañado con un tatuaje juntas... ¡Se dibujaron una tirita igual en el brazo! "Yo como bailarina no acabo de entender el Tiktok", dice Lola Indigo, que ha creado su propio 'Tirita Challenge'.

Algunos fans decían en los comentarios que Belén y Mimi tenían que besare en el vídeo... "Yo quería", dice Mimi, pero Belén no lo tenía tan claro... "Yo estaba reacia", bromea.

¡Les pedimos a los fans de las chicas que hagan nuestro trabajo! Las mejores preguntas muchas veces llegan de sus seguidores más fieles... ¡Y ahora han unido sus reinos! ¿Qué canción les sirve como tirita a ellas en sus malos momentos?, ¿son masocas?, ¿y qué es lo más divertido para ellas de componer una canción?, ¿qué querían transmitir con el vídeo? ¡Lo descubrimos!

"Es una enajenación mental mía, ella es Mimi como cantante famosa y yo soy su friki fan obsesa, es como que ella viene a ayudarme a mi a salir del bucle", desvela Belén. "Y yo que solo había visto una fiesta...", bromea Alberto Casado.

