Lorena Castell: "En una cita lo primero es ir al turrón"

¿Cómo debes prepararte para una cita? ¿De qué debes hablar? ¿Cómo debe ser la despedida para saber que todo ha salido bien? Lorena Castell resuelve todas las dudas en su sección Cosas Random en yu No te pierdas nada.

Afirma que lleva mucho tiempo sin tener una cita, pero Lorena Castell ha encontrado en internet un tutorial con los consejos que debes tener en cuenta a la hora de pasar un rato con alguien a quien quieres conocer.

Lo primero es elegir la ropa que te favorezca, "no uses el chándal que llevas puesto en casa" y cuando llegues al punto de encuentro saluda a la persona por su nombre: "Si le has conocido en Tinder mucho más que su nombre no vas a saber".

Después podéis hablar de temas comunes, aunque depende de la edad que tenga tu cita igual los dibujos de la infancia no es uno de esos temas: "Yo no podría hablar de Marco porque me diría 'usted quién es señora".

Pero lo principal de todo es "comerle los morros" porque luego "besa fatal y te has tirado dos horas hablando para nada" y te ves obligado a inventar una excusa improvisada para salir corriendo de allí.

Lo más importante, según Lorena Castell, es "ir al turrón" y si eso va bien, pues ya te preocupas del resto.

Puedes volver a ver la sección de Lorena Castell en el minuto 52:43.

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.