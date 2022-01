Lorena Castell: "Me encontré a Rober Bodegas de fiesta y estaba Alberto. Pensé 'igual quieren hacer un trío"

Lorena Castell stá enfadada porque la semana pasada recibió criticas por contar su dieta keto en el programa. "Yo maticé y dije que es lo que me funciona a mí, cada uno tiene que ir a un profesional, también diré que ya no la estoy haciendo", dice la reina random, que la empezó el lunes y la terminó el sábado por culpa de un pedido de sushi que se le antojó.

Insomnio y compras inesperadas

El insomnio está haciendo mella y cuando no puede dormir, a Lorena Castell le da por comprar cosas. "Me desperté, fui al baño y luego no me podía dormir. ¡Creo que he hecho una compra en Aliexpress! He comprado dos fundas de móvil y un mono de mujer tecno, para salir", dice todavía recordando en qué momento se le ocurrió una cosa así en plena madrugada.

La letra erótica de Hentai de Rosalía también ha despertado muchas dudas en Lorena Castell. "No sabía que era católica", dice mientras Morgade se pregunta qué significa "yo la batí". Pues si tenemos que explicártelo...

El trío de yu, No te pierdas nada

A Lorena le gusta mucho un buen morreo. Los besos largos, intensos, con ganas. Espera que este 2022 venga lleno de amor y el primero que se le cruzó de fiesta fue nada más y nada menos que Rober Bodegas, con el que tuvo un mini affair en el yu con mampara mediante.

"Me encontré a Rober de fiesta y estaban los dos, Alberto también. Pensé 'igual quieren hacer un trío', pero no me vi", bromea recordando el momento.

Sea como sea, lo importante es que besar a alguien durante un minuto puede quemar hasta 26 calorías.

