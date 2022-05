Lorena Castell sobre la grabación de MasterChef: "El otro día hice una cosa que me salió asquerosa" // yu, No te pierdas nada

Se la ve venir de lejos porque habla que no veas... Recibimos a Lorena Castell en yu, No te pierdas nada y llega justo después de charlar con Pepe Rodríguez, juez de MasterChef Celebrity.

"Es muy fuerte porque acaba de salir Pepe Rodríguez por la puerta", dice Lorena Castell nada más arrancar su sección. Sí, es cierto. Ana Morgade y Valeria Ros han charlado con el cocinero y juez de MasterChef, que ahora mismo graba con nuestra Lorena la edición Celebrity de la próxima temporada.

"Le duele cuando le dices que se ha pasado con la sal", contaba el chef sobre cómo están llendo las grabaciones. Eso sí, asegura que como mínimo llegará al "tercer o cuarto programa".

"La cocina me está volviendo loca, esto no se va a emitir hasta después de verano pero estamos a full ya", cuenta Lorena. Un poco más y se sube por las paredes del nivel de estrés que lleva encima. "En ese programa estás un poco tenso, crees que vas a divertirte y yo me estoy divirtiendo, pero de repente te ves paseando por la calle pensando en harinas y en espesar cosas", explica.

La repostería sin receta es una de las cosas más difíciles. "El otro día hice un bizcocho y no subió", reconoce.

Castell se ha puesto erudita y no deja de estudiar recetas. Ahora sabe incluso hasta los ingredientes de una salsa Teriyaki. "En este programa tienes que hacer cosas como hasta multiplicar y yo me vuelvo loca. No hay boli pero voy marcando todo con un cuchillo. No sé si es legal pero lo he hecho", cuenta.

"El otro día hice una cosa que me salió asquerosa", confiesa Castell, que explica que igual no debería haberse arriesgado con un plato que no había hecho nunca.

