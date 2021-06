Lorena Castell revela la lista de los ocho mejores destinos para ligar

Lorena Castell, en 'yu No te pierdas nada' // yu no te pierdas nada

Lorena Castell ya no tiene que preparar la sección: con las búsquedas que hace en Google con el móvil ya tiene material suficiente.

Este fin de semana le han ayudado sus amigos. La colaboradora de yu No te pierdas nada ha estado buscando destino para pasar las vacaciones y ha encontrado cuáles son la lista con los mejores sitios para ligar en verano. Su sorpresa ha sido mayúscula cuando ha visto la ciudad que está en el número 1. Madrid es la primera.

"Esto puede ser porque Ayuso dice que no te puedes encontrar con tu ex, aunque sí con el ex de otra persona", ha dicho Castell sobre el liderazgo de Madrid.

Después ha seguido con el ranking, que lo completan:

Madrid

Barcelona

Ibiza

Valencia

Salamanca

Amor en el camino

Viajar al Caribe

Brasil

"¡Brasil está en el ocho por detrás del Camino de Santiago!", han alucinado Lorena Castell, Ana Morgade y los canallitas de Pantomima Full.

La experiencia de Lorena Castell en un aeropuerto

Lo del Camino no ha extrañado tanto a Lorena Castell, que lo hizo y conoció a mucha gente. También en el AVE y en un aeropuerto, donde sí acabó ligando con un chico y estuvo siete meses con él.

"Estaba sentada esperando el avión y conocí a un chico", cuenta sobre un día que se retrasó un vuelo en el aeropuerto de Ibiza.

Le dijo: "Are you leaving o are you arriving?". Los dos estaban esperando para salir de la isla y se pusieron a hablar. Le propuso irse a Londres con él, pero ella se tenía que volver a Madrid a trabajar, y quedaron dos semanas después en Ibiza. Y así siete meses juntos.

Puedes ver la sección de Lorena Castell a partir del minuto 54:40