Lorena Castell nos habla de su "musiquita random"

Nuestras queridas hormigas, Juan, Damián y Marron, repiten de nuevo como colaboradoras de ‘yu, no te pierdas nada’ en Europa FM. Pero esta temporada, nos traen nuevas secciones, y por un lado comentarán las pintadas y graffitis 'más risas' que adornan nuestras paredes en 'Emosío Engañao'; y por otro comentarán aquellas cosas que no tenemos claro si están sobrevaloradas o no: ¿Está sobrevalorado ser campeón del Mundo? ¡No te pierdas esta discusión absurda! (O tal vez no tanto....)