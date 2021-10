Miki Esparbé y Marta Nieto presentan la película 'Tres': "Da susto, la protagonista lo escucha todo con retardo"

Miki Esparbé y Marta Nieto // yu, No te pierdas nada

Miki Esparbé y Marta Nieto se sientan en el parquecito de yu, No te pierdas nada para hablar de su nueva película 'Tres', que se estrena dentro de muy poco en cines.

El 5 de noviembre llega a los cines Tres, una película dirigida por Juanjo Giménez que cuenta la historia de una diseñadora de sonido que está comenzando a desincronizarse. Como si fuera una película mal sonorizada, su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes.

"Oye todo lo que ocurre alrededor con delay, da susto", cuenta Marta. "Ella es diseñadora de sonido, muy buena en su campo, yo trabajo con ella, la admiro y tengo como cierta atracción, pero mi personaje acaba siendo cómplice de algo tan marciano", explica Esparbé.

¿Alguna vez se han sentido así en la vida real? "Sí, y más después de la pandemia. La película funciona cómo metáfora", cuenta Marta, que hace tiempo daba clases de yoga. "El yoga funciona como de centro, pero si interpreto a un personaje que no está en su centro... Hay que convivir con eso todo el rato", asegura. "Cuando los personajes son así de complejos tienes que llevártelo a casa sí o sí", dice Marta, para la que es muy importante mantener esta conexión hasta terminar el proyecto.

"Había veces que no sabía qué estaba haciendo, era como un salto sin red porque no se entendía leído, luego lo ves en la peli y sí, pero en el momento había algo muy raro. El director tiene un universo muy especial y por eso confiábamos en él", asegura la actriz sobre estas 'marcianadas'.

"Es una mezcla de muchos géneros, juega a la contra todo el rato", cuenta Esparbé, que aclara que su personaje es muy agradecido. "Yo actúo como el espectador, que dice 'por Dios pero que alguien le de un abrazo a esta mujer'", explica entre risas.

Miki Esparbé estrena el mismo día 5 en Amazon Prime Historias Para No Dormir, un homenaje a la mítica serie de Chicho Ibáñez Serrador, pero eso no es todo. Marta Nieto también tiene proyectos para 2022, ¡aunque casi no se acuerde de ellos!

¿Fingen que hablan por teléfono para evitar encontrarse con otros?, ¿alguna vez les han dejado por WhatsApp?, ¿son de los que aman o los que odian las notas de voz? ¡Cerramos la entrevista con el test de Victoria Martín!

