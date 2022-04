Kapo013 en 'yu, No te pierdas nada' // YouTube

Valeria Ros tiene una despedida próximamente y se lo ha contado a Ana Morgade y Kapo013 en yu, No te pierdas nada. La conversación surgió porque no sabía si la novia lo tiene que saber o no, y ahí Kapo013 compartió su sabiduría.

"Lo que no suele saber es en qué momento te enganchan y te meten en el follón. Sabe que lo va a ser pero...", ha dicho nuestro colaborador para dar paso a su anécdota más loca.

"En una despedida de soltero hicimos una cosa muy loca pero que molaba. Empezaba en un Scape Room, pero en este te secuestran. Quedas en un parking y te secuestran. Todo está consensuado, también la violencia". ¿Cómo que violencia? "Te meten en un coche, te ponen una bolsa en a cabeza, te electrocutan un poco..."

"¿Y esto para qué? ¿Para que luego casarte te parezca genial?", le tuvo que preguntar Ana. "Mi colega, que es un tío echado palante, los primeros cinco minutos de los actores que nos hablaban en búlgaro parecía que lo creía.

La idea no fue de Kapo013 pero lo disfrutó bien: "Me moló mucho el momento en que nos sacaban la bolsa de la cabeza, estábamos en una celda. El otro en otra..."

Muy loco todo pero ha convencido a Ana Morgade, que se ha decantado por este plan mejor que por el de Valeria. Un fin de semana de deporte y borrachera. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas?

