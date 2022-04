Eva Ugarte: "Lo primero que miré en 'El juego de las llaves' fue con qué actor me tocaba tener sexo"

En yu, No te pierdas nada estamos de estreno. La actriz Eva Ugarte presenta El juego de las llaves, una película coral sobre un grupo de amigos que decide intercambiarse las parejas y que ha dado pie a subir el tono de la conversación.

"Lo primero que miré fue con qué actor me tocaba tener sexo", confiesa la actriz sobre esta película coral en la que comparte cartel con Justina Bustos, María Castro y Tamar Novas, entre otros. "Lo segundo es 'esto que estamos leyendo, a ver cómo lo van a plantear', porque el guion es muy bestia", cuenta sobre la película que llega a las salas de cine este miércoles 13 de abril. "Es picantona pero elegante".

Cómo se grabaron las escenas de sexo

La película, obvio, está llena de escenas de sexo, de las que no ha duda en hablar Eva Ugarte. ¿Cómo se graban este tipo de encuentros?

"Hay que hablarlo todo, hay que propiciar la comodidad y la confianza... pero en este caso hicimos un grupo de amigos, nos llevamos bien, todos somos más o menos la misma edad y era como un pacto. Y ya te digo que dentro de que en la peli hay mucho sexo, está todo muy cuidado", apunta sobre El juego de las llaves.

No necesitaron un coach para estas escenas pero Eva Ugarte sabe bien en qué consiste este trabajo: "Yo tengo una amiga que es coordinadora de intimidades. Ella es de Colombia y me explica, y en otros países sí que está bastante desarrollado. Aquí en España, que este año me ha tocado bastante mambo, todavía no,".

"Yo entiendo mucho esta figura, ya no solo por el compañero, nosotros nos lanzamos, pero para el equipo técnico... Es como mirar una orgía", dice Ugarte, que le ha tenido que aclarar a Valeria Ros que "hay cosas que impiden la penetración".

El juego de Valeria a Eva Ugarte

Una película como El juego de las llaves le ha dado pie a Valeria a montarle un juego a Eva Ugarte. Se trata de conocer mejor a la actriz haciéndole preguntas un poco más personales. Las preguntas las elige ella al sacarlas de una pecera gigante, en la que también metieron mano la propia Valeria y Ana Morgade.

Ahora sabemos que a Eva Ugarte nunca le han puesto una multa y que su película favorita es Kill Bill I y II. Seguidas son su festín.

Ana no tiene una carpeta en oculto en el móvil (no sabe ni cómo se hace) ni tampoco fotos hot en la carpeta general. Valeria sí tiene una foto hot, pero es porque se la hizo su hija Federica. "La tengo porque me hace mucha gracia. Se me ven las peras. ¿Queréis que os la enseñe?".

Y como esto iba de confesiones, Eva ha contado que en su colegio le llamaban Pepa por una zarzuela que representó. Yo me puse mote yo a mí misma. Me llamaba Farruchina porque era como Farruca y fumaba porros", contó Valeria, que extendió la pregunta a Ana: "A mí me llamaban Patus, me lo puso mi madre, y durante mucho tiempo pensaban que me llamaba Patricia".

