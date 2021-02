Los Prieto Flores e Isa Muguruza presentan 'Madonna, Una Biografía': "Es una oda en toda regla"

¡Tres personas icónicas! Recibimos a Los Prieto Flores e Isa Muguruza, que acaban de lanzar ' Madonna, Una Biografía', un libro que acerca la figura de la cantante a los más jóvenes, que igual no conocen la carrera de la artista tanto como otras generaciones. "Es una oda en toda regla" , aseguran.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Los Prieto Flores e Isa Muguruza / yu, No te pierdas nada

Los Prieto Flores se confiesan como verdaderos fans de Madonna y definen el libro como "un fanzine de tapa dura". Los chicos nos cuentan en 'Madonna, Una Biografía' que la cantante se ha hecho a sí misma desde sus inicios en Nueva York hasta convertirse en el icono que es hoy en día.

Isa Muguruza, ilustradora de la obra, recuerda que la primera vez que vio a Madonna fue cuando salió por la televisión su popular beso con Britney Spears en directo en el escenario. "Tenía ocho años", explica. "Hay una Madonna para cada uno", cuentan. "Para mí el momento iniciático fue 'Like A Virgin'".

"Íbamos a hacer un libro sobre ídolos y chicas que nos han flipado, pero nos dijeron que nos teníamos que centrar en una figura", explica. ¿Quién creen que puede ser la sucesora de Madonna? "Lady Gaga", dice Muguruza, pero cuidado que Billie Eilish viene pisando fuerte...

¿Tienen ellos alguna teoría de cómo será la próxima evolución de la cantante? "Si yo fuese Madonna se me iría mucho más la pinza", reconocen cuando hablan de los vídeos y fotos que comparte en su Instagram. "Me cuesta pensar en quién es su asesora. Aunque no lo parezca Madonna es muy política, muy activista, y ahora la música está un poco despolitizada. Se la ridiculiza un montón y creo que nos va a mostrar el camino de cómo envejece una estrella del pop".

