La receta con la que Ricky Merino se presentó a MasterChef y no le cogieron

Ricky Merino acaba de estrenar Es lo que hay, un single de pop electrónico que ha hecho realidad junto al productor de Fangoria y Nacho Canut, responsable de la letra del tema.

"He tenido muchas dudas artísticas en los últimos meses y es verdad que la música que yo hago no es la música que suena, lo más mainstream. Sabía que a mucha gente le podía no gustar, pero es lo que hay", explica Ricky Merino, que desde que despegó su carrera musical no ha dejado de esforzarse por salir adelante. "Llevo unos años de intentar agradar a la gente y ahora ya no", señala.

"Tengo muchas ganas de meterme a hacer alguna serie", dice el cantante, un pelín celoso por los proyectos de Roi Méndez, que sí se ha metido en ese mundillo. Sin embargo, Ricky Merino no ha desistido y ha cultivado su faceta cocinera para conseguir entrar en uno de los reality show culinarios más exigentes del país: Masterchef.

Modelo, cantante, presentador... ¡Solo le falta convertirse en un gran chef! "Me presenté a MasterChef y no me cogieron. Hice pastel de carne con una salsa fresca de yogur. En el casting éramos varios, cuatro", cuenta Merino, que aunque siguió los consejos de su madre para la receta no tuvo suerte en el casting.

