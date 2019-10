Roi se niega a hacer su sección: “¡No quiero hacer esto tampoco!”

Roi Méndez es nuestro colaborador favorito, ¡de lejos! Un colaborador que nunca se lee la sección antes de entrar en el plató, ¡ni durante tampoco! Eso sí, el programa no sería lo mismo sin él, ¡te queremos Roi! Aunque no pegues ni palo al agua… 😅

MEJORES MOMENTOS | YU, NO TE PIERDAS NADA

Roi en 'yu, no te pierdas nada' / YouTube/Vodafone yu

Roi ha dejado claro en ‘yu, no te pierdas nada’, que las revistas del corazón no son su fuerte: “¡No quiero hacer esto tampoco! Que no sé quién es nadie…” Habrá que buscarle una nueva sección, ¿alguna sugerencia?

Al terminar, Ana Morgade lo tenía claro: “Gracias Roi, por esta sección que hemos hecho nosotros. Te queremos muchísimo, no te vayas nunca”. 👏👏

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada', de lunes a jueves de 14h a 16h en Europa FM.