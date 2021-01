Ruth Lorenzo nos estremece cantando 'Crisálida' en directo en 'yu Music'

Ruth Lorenzo nos presenta su maravillosa 'Crisálida', y no solo nos ha hablado del significado de este single y del proceso de introspección y renovación que ha supuesto su nuevo álbum, ¡además nos ha cantado en directo!

En 'Crisálida', Ruth Lorenzo habla de saltar al vacío, arriesgarlo todo y renacer. Pero además, el proceso para llegar a esta 'crisálida' no ha sido rápido ni fácil. A través de numerosas fotografías, Ruth Lorenzo ha ido compartido cada paso que daba hacia la 'crisálida' en su cuenta de Instagram.

Un trabajo creativo que ha llevado dos años, como nos contaba durante la entrevista, que puedes ver aquí.

"Sentía que para poder crecer necesitaba dejarme ir, dejarlo ir todo y no tener nada que perder", confiesa la artista respecto a este trabajo de "quitarse peso de encima" para crecer, cambiar y evolucionar. Crisálida es tercer disco de estudio de Ruth Lorenzo después de Loveaholic (2018) y Planeta azul (2014).

Sobre 'Miedo', asegura que ahora, con 38 años, es momento de parar y mirarse al espejo y preguntarse: "¿A qué tengo miedo?", de quién necesito aceptación. Habla también del exceso de información y de comparaciones que nos inundan en nuestro día a día, a través de muchos canales, y que nos hace sentir más inseguridades o miedos. La versión de 'Miedo' del disco, será "mucho más cañera" que la que conocemos, que fue grabada durante el confinamiento.

También nos habla de su nuevo papel como jurado en 'Veo cómo cantas', en nuevo guessing show de Antena 3. Del que nos asegura que "no es un programa al uso de talents", porque la mecánica es diferente a otros: "quien concursa es una persona que no se dedica a la música. Viene a adivinar, de los nueve cantantes misteriosos, quiénes son impostores y quiénes son cantantes de verdad. Y nos engañan". ¡Menuda pintaza tiene! "Me lo he pasado súper bien", asegura.

RUTH LORENZO CANTA EN DIRECTO EN YU MUSIC

Para terminar, Ruth Lorenzo nos canta en directo su nuevo sencillo, 'Crisálida', que da nombre a su nuevo álbum de estudio: "Muerte a mi ego / Vuelvo a nacer / De las cenizas florecer / Muerte al miedo / Resurgiré / Desde el origen renacer".

Una preciosa e íntima actuación en la que la cantante deja patente su poderío vocal ¡Puedes verlo a partir de min. 35:40!

