Sandra Delaporte: "Quiero grabar una colaboración con Niño de Elche"

Hace mucho Sandra Delaporte no se deja ver por el parquecito. Han pasado muchas cosas desde que no nos visita, como el concierto en el que coincidió con la actriz Marion Cotillard.

"Me di la vuelta y vi a una señora dándolo todo, pero dándolo todo. Llevaba gorrito y gafas de sol y ya dije 'uhh es famosa', porque las famosas van de incógnito", recuerda Sandra sin darse cuenta de que Morgade también fue. "Me crucé contigo pero ibas con mucha prisa y me dio como vergüenza saludarte", confiesa la presentadora ante la sorpresa de Sandra. Eso sí, ella no se cruzó con la francesa, que según Sandra "parecía una loca, lo estaba dando todo".

Este miércoles la cantante hace firma de discos en Marilian Records, una tienda de Madrid. "Hemos sacado un vinilo, hay una tapa con Las Montañas y otro con Titanas, así cerramos etapa, ya estaría", asegura la artista.

Pero ojito que Delaporte no utiliza la misma firma para los documentos personales que para los autógrafos. "La del DNI es una caca, la que aprendí con 15 años y la mantengo", explica. La de los autógrafos es más bien su nombre con una sonrisita debajo... Súper currada. Y hablando de firmas... Valeria ha comentado que ella antes "ponía el símbolo del dólar".

La cantante tiene muy claro que quiere grabar una colaboración con El Niño de Elche, así que desde yu hacemos el llamamiento. Eso sí, la lista es bastante extensa.

Una de las cosas que más le gusta a Sandra de sus fans es que todos son sinceros pero tímidos. "Los seguidores de Delaporte son muy respetuosos, a veces me cogen y me dicen al oído 'me encanta tu música", recuerda la artista, que cuando sale por las noches lo hace para bailar y no se da cuenta de está ligando. Además, tiene novio "aunque una tiene autoestima".

Vuelve a ver a Sandra Delaporte en yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.