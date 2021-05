Selena Leo: "Sonia y yo nos conocíamos. Íbamos a ser un trío con un chico y se quedó en dúo"

Selena Leo // yu No te pierdas nada

Sigue sonando en muchos chiringuitos de playa y aunque lo niegues, siempre te vienes arriba cuando suena Yo quiero bailar de Sonia y Selena.

El mítico tema cumple 20 años y Selena Leo la ha querido volver a grabar como un homenaje para celebrar el aniversario. Además, la cantante nos confiesa que aunque lo ha intentado, todavía no ha conseguido lo que predica su hit Yo quiero bailar porque ella es más de quedarse en casa que de estar de fiesta. "Cuando la sacamos era más traviesilla", reconoce.

"Fue mi primera intento en la música, antes había trabajado de bailarina. La mandé a todas las discográficas y me contestaron de Vale Music para un casting. Sonia y yo no nos conocíamos. Al principio era para un trío con un chico y al final quedó como un dúo", asegura la artista, que tiene muy buenos recuerdos de la época.

"Escucho mucha música mexicana, me he quedado con la influencia de estar allí tantos años", explica la cantante, que ha trabajado en México como actriz de doblaje. "Hacía cuñas y a través de ahí me salieron trabajos de doblaje de Disney. Hacía animalitos", cuenta.

La cantante estuvo en La Granja de Los Famosos hace muchos años y ahora asegura que se apuntaría a algo como MasterChef. "Se me dan muy bien los ceviches y las paellas, que soy de Castellón", celebra.

