Tiago PZK: "El nuevo disco sale antes de mitad de año, es como una puerta entre dos mundos"

Tiago Uriel Pacheco, más conocido como Tiago PZK, se viene desde Buenos Aires (Argentina) al yu, No te pierdas nada, pero por suerte ya ha pasado el jet lag porque lleva por España cinco días. Los fans españoles le han dado un gran acogida e incluso lo reconocen por la calle. "Se me quedan mirando, vienen a la puerta del hotel", cuenta el cantante.

Su madre es su mayor fan y la prueba de ello es que es como "la presidenta" de todos los clubs de seguidores del cantante. "Le encanta hablar con los fans y pasarle las cosas", revela Tiago.

Su último estreno y el inminente nuevo disco

Hablando de Love es su último lanzamiento, un tema que ha llegado acompañado de un videoclip en el que Tiago se ve a sí mismo en concierto. "El Tiago urbano se encuentra con el Tiago R&B, me gusta esa versatilidad en las canciones y de repente entrar en diferentes mundos", explica el artista. "Es como entrar en otro portal, en otro género, y en el vídeo hay como ese crossover", dice el joven, que tienene esta dualidad musical. No quiere encasillarse y el R&B está en sus raíces.

"Hablando de Love no tiene nada que ver con Bombona pero está bien sacar algo fresco y enseñarle a la gente esta versatilidad. Uno nunca tiene que abandonar la raíz porque así el árbol sigue creciendo", asegura.

Este tema forma parte de su nuevo disco, que confiesa que ya está listo. "Sale antes de mitad de año, así que no falta mucho, quedan dos meses", dice el artista, que ya está sumergido en todos los preparativos del lanzamiento. Será entonces cuando vuelva a España con su gira, que parará en Madrid y Barcelona.

Diferentes géneros con un hilo conductor

Para este álbum, el artista quería crear algo que tuviese identidad propia. "El concepto del disco es este, diferentes portales, muchos géneros dentro de un disco, pero al final todo tiene un hielo, todo se conecta", asegura. "Quise poner una puerta entre dos mundos, el de un metalero con el de un reggaetonero, y voy pasando de mundo en mundo, como en Alicia En El País de las Maravillas", explica.

El artista se hizo muy conocido cuando sacó Sola, un tema en el que relataba los malos tratos que había sufrido su madre. "Aun estábamos saliendo de eso y al principio no quería que la sacara. El día que la hice, me salió muy rápido, la terminé y se la fui corriendo a enseñar a mi mamá a su trabajo", recuerda el artista. "No me di cuenta pero estaba alzando la voz por muchas más mujeres".

