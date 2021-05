Xuso Jones: "Pienso en Eurovisión y digo 'madre mía de la que me libré"

Xuso Jones // yu No te pierdas nada

Xuso Jones nos presenta Tequila, su colaboración con Bombai que invita echarle sal y limón a todos lo que venga. "La canción la escribí para una amiga, que lo estaba pasando muy mal, en plan tienes que salir, más que para un amorío", cuenta el cantante, que es bastante fan de los chupitos de tequila. "Como buen murciano, le echo limón a todo", asegura el artista.

La Noche Golfa es un nuevo formato de Instagram TV que el cantante se ha sacado de la manga. "Los viernes por anoche hago mi propio programa, ha ido cogiendo bola y la semana que viene grabo el primer piloto en un plató de televisión", nos desvela el cantante, que cuenta que "es como un consultorio pero sin filtro, un poco escatológico".

Lo mejor de todo es que el cantante se lo guisa y se lo come bien solito. Él mismo escucha los audios de los oyentes y ha gestionado los invitados que visitaron su espacio. "Vinieron Mónica Naranjo, Flo... Lo importante es que me echo unas risas", asegura el artista, que nos cuenta que es "fan" de acostarse temprano. "Me acuesto a las 9 y media todos los días. Los viernes a las 12", reconoce el cantante, que se despierta a las 6 de la mañana todos los días. ¡Wow!

Xuso Jones también se ha hecho todo un crack del TikTok, donde da consejos de limpieza, hace challenges, chistes... ¡De todo!

Para ponerle el broche de oro a la entrevista, recibimos a Lalo Tenorio, el vampiro del clickbait, que le hará unas preguntas a Xuso Jones precisamente para conseguir titulares "tramposillos".

El cantante estuvo entre los candidatos para representar a España en Eurovision en 2016 y ahora, con perspectiva, lo ve muy diferente. "Pienso en Eurovisión y digo 'madre mía de la que me libré", reconoce Xuso Jones, que nos habla también de su etapa como telonero de Justin Bieber. "Hablé con él un ratito, fue muy majo", recuerda.

