Ylenia, sobre los 'hetero curiosos': "Si repite puede ser que le esté gustando"

¿Cómo pueden ayudar unos chicos a una amiga que ha desaparecido de su vida desde que tiene novio? Ylenia Santana se enfrenta a las consultas de los yusers en su consultorio particular. "No creo que entre en razón, estas cosas son complicadas", asegura.

La siguiente consulta pregunta por esos hombres heterosexuales que en alguna ocasión han querido probar las relaciones con un hombre. "Si lo hace una vez puede ser curiosidad, si repite puede ser que le esté gustando", sentencia Ylenia, que aconseja que ser sincero y confesar la infidelidad también puede ser una buena opción.

¿Dónde está la diferencia entre ser buena y ser tonta?, le pregunta una chica. "No puedes mostrar que eres muy buena porque te toman por tonta y se aprovechan", responde Ylenia, que aconseja "camuflar" la verdad para salir beneficiada.

Un hombre de 40 años que no tiene pareja no sabe qué hacer para no sentirse solo, otro joven confiesa que está "pilladísimo" por un chico pero tiene miedo a no responder bien en la cama... ¡Hemos tenido de todo! "Palante y suerte", aconsejan los Pantomima Full, que no han podido dejar de opinar sobre todos estos problemas.

