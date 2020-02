yu, no te pierdas nada | Con Netta | #yuJLo

Joaquín Reyes se convierte hoy en el futbolista Neymar, una leyenda, una estrella del PSG que "ahora vuelve a estar en la picota". Además, si hay una fiesta y él no está, no es una fiesta... ¡Es una reunión de amigos! "En el pasillo de mi casa de París hay un sambódromo", cuenta. ¡Pero no quiere que tengamos una mala imagen de él, porque es deportista!