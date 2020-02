yu, no te pierdas nada | Con Rizha y Mantra | #yuRizhaYMantra

A-ma-zing. Rafa Méndez viene a presentarnos su show 'Canarias no es solo plátanos', en el Teatro Nuevo Apolo, pero ha empezado su entrevista adulando a nuestra Morgade. "Para mi estar delante de ti, Ana Morgade, me flipa, para mí eres una gran mujer, no te conozco de nada pero tenía ganas de decírtelo", dijo ante unos asombrados -y envidiosos- Bezos e Ibarburu.