Alba Palacios, Rubencio Humor, Las Hormigas y Andrea Compton en 'yu, no te pierdas nada' (13/02/2020)

¡Mañana es San Valentín y Sergio Bezos y Pablo Ibaburu no desisten y pretenden encontrar novia en 24 horas para no estar solos! Por si fuera poco, Ana Morgade se ha confundido y no ha traído las gafas buenas a la radio, así que no lee nada y el público le parece una masa. Hoy nos visita la futbolista Alba Palacios y el TikToker Rubencio Humor, pero también se pasarán por aquí Andrea Compton , Arkano y las Hormigas Juan, Damián y Marron . ¡El programa que se come las 5 de piezas de fruta al día solo si son de gominola!

"Mi madre es la comunity manager que lleva las redes de los que están en cuarentena por el coronavirus", dice Sergio Bezos para intentar aportar su granito de arena a los comentarios de la cumbia viral que hemos encontrado en las redes hablando del coronavirus. ¡Colonavilus, colonavilus!

¡¡El Rubius cumple 30 años y eso significa que tú eres más viejo que el fuego!! Pero tranqui, no pasa nada... ¡Todavía no se ha ido a Turquía a ponerse pelo!

LAS HORMIGAS Y EL DÍA DE LA RADIO

¡Hormigueo a tope! Juan, Damián y Marron vienen a celebrar con nosotros el Día Mundial de la Radio, pero para Bezos Youtube lo eclipsa todo... Lo mejor es que tenemos una foto de los comienzos de Pablo Motos y las tres hormigas en su primer programa en las ondas, y menudas pintas, la verdad... ¡Comenzaron con el doblador de Humor Amarillo! Luego en Japón compraron los derechos del Grand Prix e hicieron lo mismo con nuestras caídas... Molt heavy Jordi.

También hablamos del nuevo timo del SMS con el que te pueden robar los datos del móvil, del que ha alertado la Guardia Civil en sus redes sociales. "Siempre avisan en plan 'ten cuidado de que no te pase esto, que no te pase lo otro'... Allí no trabaja nadie, solo el comunity manager", dice Damián.

Analizamos también la problemática social detrás de los grafittis, que ya que hemos preparado la sección... Habrá que hacerla, ¿no? ¡Así es Emosido engañado!

ALBA PALACIOS, LA PRIMERA FUTBOLISTA TRANS DE ESPAÑA

Es la primera futbolista trans de España y el camino no ha sido fácil pero... Aquí está Alba Palacios. La jugadora del Madrid CFF se sienta en el sofá de 'yu, no te pierdas nada' pero lo cierto es que no está acostumbrada a comer banquillo... ¡Ella está mejor en el campo!

"Ha sido un fichaje un poco raro, me quería el Pozuelo, se enteró el Madrid y me quedé con ellos", cuenta. "Mi objetivo es jugar en Primera División, pero he tenido una tendinitis y a ver si me recupero", explica.

¿Está ella a favor del VAR o no? "Se pierde polémica pero se gana justicia", dice. "Mi equipo soñado es el Valencia, pero lo que está haciendo el Madrid CFF es genial. No creía que me fuesen a fichar por mi condición, todavía no me lo creo", celebra, entusiasmada por este nuevo camino.

¿Cuánto le duran las agujetas después de un partido? "El nivel es muy alto, hay que estar en forma, así que duran, duran un poco", asegura. Menos mal que tiene fisios y de todo para recuperarse... Por si el futbol fuera poco, la joven trabaja de informática ayudando a los mayores con las nuevas tecnologías.

¿Y cómo va a huelga que han hecho las chicas futbolistas?, ¿ha servido para algo? "Es de coña, no nos toman en serio, solo queremos lo mínimo, no un millón de euros...", dice.

ARKANO VS LOS HATERS

Tenemos por aquí al rey de Hahahate, Arkano. El chaval convierte la oscuridad en luz transformando los tuits faltosos de haters en unas afiladas rimas que callan la boca a cualquiera. ¡Hoy especial Black Mirror!

ESPECIAL SAN VALENTÍN: LAS SERIES DE ANDREA COMPTON

Andrea Compton no quiere que salgamos de casa nunca más y nos quedemos viendo series el resto de nuestra vida.... ¡Y más ahora que viene San Valentín! Si te acaban de romper el corazón igual no te viene muy bien pero tranqui, lo superarás. Para los más románticos tenemos 'Modern Love', una serie de Prime Video con muchas historias y cosas bonitas. Además los capítulos solo duran 30 minutos!

Por otro lado tenemos 'A todos los chicos', una peli que salió hace dos años y de la que ahora ha salido la segunda parte. "Va del primer amor adolescente y te traerá muchos recuerdos", cuenta Andrea.

Y si quieres algo más largo, como de 5 temporadas... ¡Ponte Outlander! "Viene de una serie de 10 libros, y si quieres amor del profundo esto es una maravilla". ¿Será el mejor San Valentín de nuestras vidas?

LAS ENTRAÑAS DE FACEBOOK

Sergio Bezos se sienta en el sofá para hablarnos de las entrañas de Facebook, que tiene grupos muy locos... Pero antes Bezos nos cuenta la aventura que vivió ayer en una biblioteca a la que fue a hacer la sección porque no tenía llaves de casa. ¡Muy heavy todo!

RUBENCIO, TIKTOKER DE ÉXITO

Rubencio Humor no está muy católico hoy... Se rapó ayer la cabeza y claro, con el frío de Madrid se ha quedado pajarito... "Se me ha olvidado el gorrito", cuenta,. El joven tiene muchos seguidores en Tik Tok, tanto como dos veces los habitantes de Soria... ¡Wow, wow!

"Hago vídeos en general, de humor, y los subo a Instagram y Tik Tok", cuenta. "Me relacionan con Tik Tok pero en realidad ahí empecé en septiembre", dice.

"Para petarlo en Tik Tok no hay que llevar camiseta, hay que creerse guapo y poner un primer plano de la cámara", asegura. ¿Lo conseguirá Sergio Bezos? ¡Pone la cara como si hubiese chupado un limón!. "No hacer nada también funciona, he visto vídeos con millones de reproducciones de un chaval sentado", revela. ¡Flipamos!

"Algunas ideas para TikTok las robo y yo intento darle mi toquecillo, pero la mayoría son todos míos", dice.

