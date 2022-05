Bely Basarte visita yu, No te pierdas nada

Ana Morgade y Valeria Ros yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

¡Primer día con público después de dos años! Ana Morgade y Valeria Ros están felices de escuchar por fin a gente de verdad que se ríe de sus chistes, y no los sonidos de risas enlatadas que llevamos usando desde que estalló la pandemia. ¡Vente! ¡Te esperamos!

Como siempre, arrancamos el programa dando un repasito a las yuNews, esas noticias del fin de semana que tienes que saber para estar al día. Eurodramas, los últimos retos de los streamers y mucho más.

El primer colaborador que pasa por aquí este lunes es El Cejas, que un día más ha visitado la Ciudad Universitaria de Madrid para preguntar a los alumnos qué piensan de las nuevas medidas sobre el uso de las mascarillas. ¿Siguen poniéndosela?, ¿han tenido problemas por no llevarla?

No es tu culpa es el último tema de Bely Basarte, una canción que cuenta una historia muy particular y personal de la cantante, que en la letra indaga sobre cómo se diluyen relaciones que parecían infranqueables. "Es para uno de mis amigos, es el tema que le envié para decirle que aunque no nos viésemos estaba deseándolo, que le echaba de menos", explica la artista.

Ha pagado 44 mil millones de euros por Twitter, pero lo cierto es que descargarlo es gratis. "Voy a hacer cambios", reconoce Joaquín Reyes, que este lunes se transforma en el mismísimo Elon Musk.

Terminamos con Álvaro Wasabi, nuestro especialista en cine y series, que como siempre nos trae las mejores recomendaciones para que no estés tres horas navegando por las plataformas escogiendo qué ver. ¡Luego te quedas dormido!

