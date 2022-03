Eva Soriano visita ‘yu, No te pierdas nada’

Sara Rubayo visita ‘yu, No te pierdas nada’ // Europa Fm

De la final de Tu cara me suena al parquecito de yu, No te pierdas nada . Eva Soriano ha visitado este lunes a Ana Morgade y Maya Pixelskaya para hablar de la victoria de Agoney en el concurso de Antena 3, su beso con Chenoa y también para ponerse a prueba. Ha tenido que demostrar que está lista para ir a Eurovisión con un divertido concurso musical. El lunes lo han completado Joaquín Reyes , Rizha y Sara Rubayo .

Ya no hay secretos. Después del paso de Eva Soriano por yu, No te pierdas nada, lo sabemos todo de la final Tu cara me suena.

La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, ha pasado por el parquecito para revelar qué pasó con la tarta que le desnucó, por qué tuvo que llevar culo falso y enfrentarse a un divertido concurso musical. Si quiere ser la representante de España en Eurovisión, tiene que enseñar que demostrar todas sus habilidades. Ha tenido que someterse a seis pruebas y aprobado con nota.

La historiadora del arte Sara Rubayo ha sido la segunda entrevistada del lunes, que ha hablado con Ana Morgade y Maya Pixelskaya de su libro autoeditado Pintoras. Las editoriales se interesaron por ella, pero no por su proyecto.

Y la tercera ha sido Madonna, que ha venido de la mano de Joaquín Reyes para hablar de su tremenda juventud. ¡Le echan 12 años!

Este lunes también ha estado en el parquecito Rizha, que ha pasado por la Feria Aula para hablar con los jóvenes estudiantes sobre su futuro. ¿Saben a qué quieren dedicarse? ¿No son demasiado jóvenes para decidir con 17? ¿Son las fiestas el único reclamo para los jóvenes preuniversitarios? ¡Y sí, también ha habido conexión con Valeria Ros!

