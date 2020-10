Flavio, Victoria Martín, Lorena Castell, Antón Lofer y más en 'yu, no te pierdas nada' (8/10/2020)

¡Recibimos a Antón Lofer en 'yu'! El instagrammer sale a la calle para preguntarle a la ciudadanía si ha dado 'follow' en Instagram a sus jefes. ¿Siguen los empleados a sus jefes? ¡Se está pensando seguir a la Morgade y necesita tomar el pulso a la sociedad!

¡Recibimos a Flavio! El cantante viene a presentarnos su nuevo single 'Yo con yo mismo', un tema en el que reivindica resolver las cosas consigo mismo, con su mundo interior. Rober Bodegas se ha quedado flipando con su voz, ya que por su aspecto físico no le pega mucho. "Mucha gente me lo ha dicho, que no me pega la voz", cuenta el artista.

Y habiendo quedado segundo en Operación Triunfo... ¿Conoce la profecía del éxito del segundo puesto? David Bisbal, Aitana... "Voy a intentar que se cumpla", promete.

Hace solo unas semanas que se ha mudado a Madrid para emprender su carrera en artística y aunque en breve vuelve a Murcia, está muy a gusto en la capital. Al artista le gusta alejarse de los sonidos convencionales, y lo cierto es que tal y como esta el panorama de las discotecas... ¡Nos encanta tener novedades que no tengan que ver con el reggaeton! ¿Y cuál es el tercer estilo que tanto ha buscado Flavio? "Tira por Charlie Puth, Dua Lipa, Bruno Mars..."

"La primera cover que hice fue de El Patio de Pablo López", cuenta. Así comenzó en Youtube en 2018, y quien le iba a decir que iba a llegar hasta aquí... Su primer single, Calma, consiguió un éxito arrollador para tratarse de un artista revelación. "Yo la compongo en la academia y OT se encargó de buscar un productor acorde con el estilo", cuenta.

Para terminar la entrevista nuestro colaborador Sergio Bezos intenta llevar a cabo una sesión de meditación guiada con Flavio. "Nunca lo he hecho", cuenta. Ojos cerrados, respiración profunda... ¡Y a relajarse! O no... Un padre desaparecido, una anciana golpeada... ¿Pero en qué se ha convertido esta locura de Bezos?

Lorena Castell se ha puesto las gafas de cultureta para hablarnos de un tema serie. Castell se ha empollado un estudio del Instituto de la mujer y Cine para hablarnos de los papeles de las mujeres en el cine. El 82% de los papeles femeninos son de 'mujer florero' o 'mujer de'... Espeluznante.

Es cierto que muchos personajes femeninos tienden a ser un topicazo pero.. ¿Está la gente de acuerdo? ¡Salimos a la calle a averiguarlo! "No, he visto muchas series que intentan que la mujer tenga una mujer más natural y empoderada", dice una de las mujeres a las que se les ha preguntado. Los datos del estudio son de 2018 y aunque sí se está mejorando en este aspecto, reivindicar la igualdad siempre es necesario.

Comentamos este tema con Marta González de Vega, cómica, actriz y guionista de un montón de series de éxito. "Las cosas están cambiado a velocidad brutal", nos explica. "Tanto en España con el terreno internacional, y lo de ser 'mujer de' es relativo. Es mejor ser mujer de Rober Bodegas que Escarlata Ohara en Lo que el Viento se Llevó".

"Creo que cada vez hay más mujeres delante y detrás de las cámaras", cuenta. "Incluso en la comedia han cambiado un montón las cosas", reconoce. "El mayor avance que se ha hecho es que el humor se ha vuelto sexy". ¡Basta de ser la guapa y tonta!

¡Una persona que no necesita mascarilla porque está a acostumbrada a meter mierda a la espalda! Nuestra hater por excelencia Victoria Martín nos habla de la última polémica que ha tenido en las redes sociales: ¿qué problema tiene la gente con la gordofobia?, ¿porqué cada vez hay más comentarios nocivos sobre el aspecto físico?

