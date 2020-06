Hugo Cobo, Victoria Martín, Arkano, Ventura, Fox y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (18/06/2020)

¿Notas de voz en Twitter?, ¿y lo de editar un tuit para cuando? Las novedades de la aplicación del pajarito no han gustado a todos...

Aplausos para Pablo Alborán de parte del equipo de yu, no te pierdas nada por el vídeo que colgó ayer contando que es homosexual y que "no pasa nada". El cantante aseguró que necesitaba hacerlo "para ser un poquito más feliz" y muchos músicos compañeros de profesión no dudaron en brindarle su apoyo.

¡Recién salido del horno de estrellas que es Operación Triunfo! Conectamos con Hugo Cobo, que va con un poquito de retardo y de momento está en Barcelona, pero volverá a Córdoba pronto. "No sé en qué fase estoy, no veo las noticias".

"Por Barcelona me muevo en moto y me para un montón de gente, incluso en la carretera". "Yo me hago la fotos que haga falta, pero son un montón y nos espachurramos", explica. ¡Si es que estamos en plena pandemia!

Su primer single se llama 'Demonios' y ya ronda los dos millones de visitas en Youtube. "Es increíble, para mi esto es nuevo, también es una de la primeras entrevistas que hago", exclama.

"A parte de que la cabeza necesita estabilizarse también he empezado a tomar las riendas. Llamé a Sony y estamos empezando a ver cosillas. La semana que viene voy a Madrid y a trabajar como locos".

¿Se cumplieron sus apuestas para la final? "Al principio del programa, en el sobre que nos dieron para poner el ganador, yo puse Flavio, pero ni tan mal quedó segundo". ¿Y entre Nia y Eva...?, ¿eh? "Yo lo que quería llegar a la final y disfrutarlo con todos ustedes".

"Una vez se alinean los astros, entras a OT y de repente viene una pandemia. No dejan de pasar cosas". Si es que la verdad muy oportuno el coronavirus...

¿Y tiene ya nuevas canciones preparas para salir del horno?, ¿después de los Demonios llegarán los Angelitos? "Se viene 'Soy yo' que la compuse en la academia, 'Sirena', 'Mira Cómo Me voy' también está 'Quise'...". ¡Pero si ya tiene el disco hecho! "Una vez las canciones pasan por quirófano, o sea estudio, cambian mucho, así que a ver". ¿Y de colaboraciones...? "Que os pueda contar, ninguna".

¡Momento de recibir a Ventura y su sección de salseo de OT! ¿Qué famosa le parece super atractiva? "A Ariana Grande es imposible que me la cruce, me da algo". ¿Está solo en la casa en la que se encuentra?, ¿le dio cremita a alguien en la espalda? "Si es que me da asco la crema, me quemo siempre".

¿Y qué nos puede decir que la foto de sus calzoncillos que se hizo viral por la "marca"? "Todos mis calzoncillos son del mercadillo, duran más que los de Calvin Klein de verdad". Cuidadín que se baja los pantalones para enseñarnos los que lleva hoy... ¡Calzoncillos 'Unco'!

Maialen dijo que antes de entrar a la academia jugaron todos a un juego de beber y que se liaron todos con todos... ¿Qué nos puede decir? "Yo no jugué a ese juego, me quedé mirando", confiesa.

👉 Puedes ver a Hugo en 'yu' a partir del minuto 10:

¡Un día más con Ana Cardo y su Diario Millenial! ¿Qué novedades tendrá hoy para contarnos?

Victoria Martín está sorprendida porque te puedes hacer un lifting de escroto pero el anticonceptivo masculino no existe. ¿Pero en qué mundo vivimos?, ¿dónde está el límite?

"También me preocupan los famosos, que cuando se muere alguien hablan de sí mismos", exclama exaltada. ¿No será Loquillo el protagonista de sus críticas?

¡Nos metemos en el fondo de Facebook, donde no hay luz, donde todo está oscuro! Sergio Bezos se pasa al sofá para bucear en las profundidades en los grupos de la red social de Mark Zuckerberg.

"Estoy muy muy feliz. A partir de lunes no va a haber estado de alarma", dice Arkano, que ha preguntado a sus seguidores qué van a hacer cuando la cuarentena termine definitivamente. ¡Con todas las respuestas, se ha montado un rap!

¡Una semana más, abrimos la sección del misterio! Boccacio, el Decamerón, Newton, La teoría de la Gravedad y... ¡Fox y la Guía de Supervivencia Zombi Ovni y lo que surja!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO