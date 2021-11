Hugo Cobo visita 'yu, No te pierdas nada' // YouTube

Victoria Martín ha empezado yu, No te pierdas nada con una confesión. Ha dejado a Nacho para poder celebrar el Día del Soltero. Ella es así, y Ana Morgade aún sigue alucinando con sus revelaciones. Dicho esto, el parquecito ha sacado la alfombra roja para recibir a Hugo Cobo, que deja los escenarios para saltar a las librerías con Un 2% (Mío). Lorena Castell, Arkano, Samantha Hudson e Inés bárcenas han completado el elenco yuser . ¡Empezamos!

Victoria Martín está de celebración. El 11 de noviembre es el Día de soltero y nuestra presentadora yuser ha dejado a Nacho para que este día también sea suyo. La sorpresa de Ana Morgade ha sido mayúscula.

La que sí está de celebración es Lorena Castell, que ya sabemos todos de su situación sentimental. La colaboradora de yu, No te pierdas nada que más palabras es capaz de meter en un minuto ha traído su sección de actualidad musical con noticias de Avril Lavigne, que ha vuelto a la escena musical con un adelanto de su séptimo álbum de estudio, de Silk Sonic y de la colaboración de Post Malone y The Weeknd.

Tampoco han faltado en su repaso musical la colaboración de Leiva con Zahara, con título Stranger Things, de la de Danna Paola con Mau y Ricky, que se titula Cachitos, y de Carita Morena, la canción de Omar Montes y Duki.

Y ya que ha hablado de The Weeknd.. ¿cómo no iba a hablar de La Fama, su canción con Rosalía? "Le he visto mejor pronunciación".

Hugo Cobo ha sido el invitado de este jueves, pero no ha venido al parquecito a hablar de su música. El cantante ha traído su primer libro, Un 2% (Mío), un libro de ilustraciones con poco que leer. Porque Hugo Silva es poco de escribir y leer, pero ama dibujar. Lo hace desde que es pequeño. "Me pasaba horas dibujando en el cuarto, salía del cuarto mareado", ha confesado en esta visita al parquecito, que nos ha dejado sin exclusivas pero en la que ha hecho un interesante adelante. Se avecina un debut como actor...

De su trabajo en pantalla han hablado Samantha Hudson, que ha estado en el parquecito hablando de su sueño cumplido de salir en Pasapalabra y ha sacados sus propias conclusiones sobre la carta abierta de un exfutbolista del Real Murcia, que ha decidido hablar de su experiencia y contar que un equipo no contó con él por ser bisexual, y también Arkano, que ha reconocido que la expulsión de MasterChef fue como un drama. "Lo viví como uno de los momentos más graves de mi vida", asegura el freestyler, que acaba de lanzar Match, una especie de canción autobiográfica en la que habla de las incoherencias con las que ha vivido.

El programa se ha cerrado con la colaborado favorita de Victoria Martín, la psicóloga Inés Bárcenas, que ha hablado de una de sus preocupaciones: el lanzamiento de Meta, la matriz de Facebook que nos hará vivir aún más detrás de las pantallas. Eso sí, no todos son inconvenientes: "No podemos solo demonizarlo pero hay que conocer las implicaciones que pueden tener para nuestra salud mental".

