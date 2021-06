La Húngara visita yu No te pierdas nada (28/06/2021) // yu No te pierdas nada

Es lunes, sí, pero no puede haber bajonazos porque nos visita La Húngara, que viene a presentar su nuevo single, Locamente. También se vienen Victoria Martín, que hará mesa y sección, El Cejas nos trae un reportaje, Roi Méndez nos cuenta sus novedades y charlamos con una de las pregoneras del Orgullo, Nacha la Macha.

La primera en pasar por aquí este lunes es Victoria Martín, que hace su última sección de la temporada antes de irse de vacaciones. Nuestra hater de cabecera nos habla de Virginia Woolf y la necesidad de beber y de paso le lanza a par de cuchillos a Antonio Burgos, que ha escrito un artículo sobre las "mascarillas para feas" que da urticaria leerlo.

La Húngara nos presenta el tema que acaba de lanzar para celebrar sus 20 años en la música, Locamente, que además es un adelanto de su nuevo disco. "Mi primer tema, Yo soy Canastera, salió en cassette, y de ahí no hicimos ningún videoclip, ahora cada single necesita un videoclip", dice la cantante, que se muestra entusiasmada cuando los jóvenes la paran por la calle y le dicen que la llevan escuchando toda la vida.

¡Un colaborador con más calle que las farolas, El Cejas! El joven ha salido a la calle a preguntar qué prefiere la gente: pagar a mitas o que cada uno pague lo suyo cuando sales a comer o cenar con amigos.

Seguimos con Roi Méndez, que confiesa que viene un pelín "guarrete" porque esta mañana se ha duchado pero no se ha lavado el pelo. "También estoy triste porque es mi último día", dice antes de irse de vacaciones. ¿Se habrá preparado hoy la sección?

Nacha la Macha será pregonera del Orgullo de Madrid de este año junto a un montón de compañeras, pero lo cierto es que ya tuvo este papel hace unos años. "Yo ya di el pregón en Madrid pero no fue oficial, fue el año que se lo dieron a los de MasterChef, la gente se enfadó y al final lo cancelaron, hicieron una cosa no oficial pero fui yo", recuerda la transformista, que considera que este año se hace "un homenaje al mundo del transformismo, nosotras hemos sido las curritas, que las que no cobrábamos nunca, es un homenaje a mi profesión así que muy orgullosa", apunta.

Cerramos el lunes con Ventura, que ha salido a la calle a preguntar qué tal está la gente, sin más premisas. Sí, es su último reportaje antes de las vacaciones y no ha querido ir más allá, y eso que se juega la renovación.

