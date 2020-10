Ignatius Farray, Roi Méndez, El Cejas, Fox y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (23/10/2020)

Empezamos el programa con un invitado al que no vemos pero sí escuchamos: el comunity manager de la cuenta de los restaurantes KFC que la ha liado estos días pidiendo RTs para que sus jefes le diesen un 'bonus' en el sueldo de 5.000 euros. ¡¡Consiguió subir a 200.000 seguidores en muy poco tiempo!! "Me piden nudos y les mando fotos de pollo sin rebozar", bromea.

El Cejas se viene al parquecito de 'yu, no te pierdas nada' para contarnos que está jodido por el toque de queda que van a autorizar para frenar la pandemia. "Yo que soy muy nocturno estoy jodido", reconoce.

"Con la tontería voy más a la Universidad que muchos estudiantes", dice El Cejas, que esta vez se ha desplazado a la Ciudad Universitaria de Madrid para preguntar a los alumnos por la educación. España es el país con más fracaso escolar de la Unión Europea... ¿Qué piensan ellos?, ¿dónde aprenden más, en clase o en prácticas?

Lo más curioso es que durante su 'estudio callejero' el Cejas se ha encontrado con una antigua compañera de clase en el colegio. Ella siguió estudiando... ¿Qué tal le va?, ¿cómo le recuerda? "Te sacaste un cojón en clase", confiesa. ¡Qué fuerte! Pero el Cejas dice que no se acuerda, aunque reconoce que las liaba mucho... "Eras un graciosete", confirma. "Una vez le rayé un coche a un profesor", cuenta. "Estuvo feo, me dio un arrebato, si me está viendo le pido disculpas". ¡Eso es lo importante!

Ignatius Farray, el jovencito confuso por excelencia, nos visita para presentar su recién estrenado libro 'Vive como un mendigo, baila como un rey', que es como "una autobiografía, unas memorias".

Ahora ya en serio... ¿Cómo ha sido el proceso de crear este libro? "Hemos rebuscado entre las carpetas, y les he contado todo lo que recordaba de mis inicios, pero tenían que tirarme de la lengua. Incluso mi madre me mandó fotos, es un libro muy visual".

Y sobre el debate de los límites de humor... ¿Qué piensa Ignatius? "Yo creo que son necesarios, no sabría hacer comedia sin límites. Si no sabes dónde está el límite no sabes dónde hay que empujar, yo me paso varios los pueblos pero lo intento". Subirse a un escenario a hacer chistes no es tan fácil como parece. "Cuando estas en un bar y la gente te arropa con su risa está muy bien, pero es un espejismo, solo es en ese contexto determinado".

El prólogo del libro lo ha escrito Broncano y el epílogo su hijo, que lo trocea mucho. "Me dice que soy un irresponsable, y se le ocurren destellos buenísimos, el otro día dijo que era como la democracia".

Sergio Bezos termina la entrevista con su particular test para conocer a Ignatius Farray "de cerca". ¿Qué hace por las tardes?, ¿y por las noches? "A veces camino tres horas por la noche en el Madrid Río". ¿Qué haría si fuese millonario de repente?, ¿cuántas habitaciones tiene su casa?

Fox nos trae una nueva edición de su concurso 'Por un Bizum'... ¿Qué es mejor, Elsa de Frozen o El Satisfayer?

¡Una buena sonrisa y un buen pelo! Roi Méndez se sienta en el parquecito de 'yu, no te pierdas nada' para hablarnos de su día a día, sus madrugones, su pasión por el deporte... ¡Y sus paseos en bici! "No paro", confiesa. ¿Cómo lleva el cantante lo del toque de queda?, ¿le parece bien?

Terminamos el programa con Roi Méndez en la calle haciendo covers para la gente que se lo pide.

