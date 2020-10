Una compañera de El Cejas confiesa: "Una vez se sacó un coj** en clase"

"Con la tontería voy más a la Universidad que muchos estudiantes", dice El Cejas, que esta vez se ha desplazado a la Ciudad Universitaria de Madrid para preguntar a los alumnos por la educación. España es el país con más fracaso escolar de la Unión Europea... ¿Qué piensan ellos?, ¿dónde aprenden más, en clase o en prácticas?

Lo más curioso es que durante su 'estudio callejero' el Cejas se ha encontrado con una antigua compañera de clase en el colegio. Ella siguió estudiando... ¡Y él no! ¿Qué tal le va?, ¿cómo le recuerda? "Te sacaste un cojón en clase", confiesa. ¡Qué fuerte! El Cejas dice que no se acuerda, aunque reconoce que las liaba mucho... "Eras un graciosete", confirma la joven. "Una vez le rayé un coche a un profesor", cuenta nuestro colaborador, que está arrepentido de esa etapa de su vida. "Estuvo feo, me dio un arrebato, si me está viendo le pido disculpas". ¡Eso es lo importante!

