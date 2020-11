Jado Pvg, Arkano, iLeoVlogs, Andrea Compton y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (20/10/2020)

Jado Pvg / yu, no te pierdas nada

¿Se van a vacunar los Pantomima Full cuando salga la vacuna para el COVID-19? iLeoVlogs tiene curiosidad por saber y por eso ha salido a la calle a preguntar qué piensa el pueblo sobre esta posible solución para la pandemia. "Yo me la pongo el primero si hace falta, estoy deseando quitarme la mascarilla", dice iLeo.

Efectividad del 90 o 95%... ¿Confía la gente en las vacunas de Pfizer y Moderna? "Que se lo pongan otros primero", dice una joven... ¡Y no es la única! "A los tiktokers y los ancianos ya les queda poca vida", puntualiza otra chica. ¿Creen que la vacuna debería ser obligatoria? Sí, no, depende... ¡Hay disparidad de opiniones!

¡Momento de recibir a alguien más moderno que la vacuna del COVID19! Charlamos con Jado, un artista emergente que está comenzando a petarlo con su tema 'Callao'. "Me siento como en el barrio, como en casa". ¿Es el muy de parque? "Ahora ya somos más de estudio, pero sí sí, hubo mucho parque".

Jado acaba de lanzar 'Callao', un tema que podría estar dedicado a esa zona de Madrid... "Que va, va por la frase de 'quien come callao repite el plato'", nos cuenta. ¡Estuvo en tendencias 48 horas! ¡Menudo debut!

Menudos looks que elige para los vídeos... ¡De lo más originales! ¿Elige los estilos para petarlo más? "Qué va... Puedes tener 10 visitas y tener más flow que el de 10 millones". ¿Cómo ha llevado el tema de grabar los vídeos con la pandemia? "Bueno, jodidos, a mi es que me gusta sacar gente... Las ideas a realizar en el vídeo no se pueden hacer igual, la policía está muy atenta a lo rodajes en la calle".

Su última batalla fue en 2017, pero se le terminó prontito después de unos años sin competir. "El público del freestyle y la música es distinto, compaginar las dos cosas es complicado".

Sergio Bezos tiene mala cara. Tiene cara de encerrado, de enfermo, de malito. Está demasiado blanco... ¿Qué caras trae normalmente? "Siempre hay ojeras", reconoce. Si es que hasta se parece a Gabino Diego...

¡Arkano in the house! El rapero nos presenta la artista Sandra Groove, con la que acaba de estrenar 'Tú me salvas (y yo a ti)'. ¿Hace mucho que se conocen?, ¿hubo buen rollo a la primera? "Sí, vino a grabar unos coros para un tema y cuando la escuché le dije que teníamos que hacer un tema juntos", cuenta Arkano.

Y para pasar un ratito divertido... ¡Jugamos al 'yo, nunca'! Quien haya hecho lo que sale en el papel... ¡Bebe!

Hace tanto por las series que las plataformas le regalan de todo! "Que me manden un novio también", pide Andrea Compton, que hoy empieza hablándonos de 'The Undoing', de HBO, con Nicole Kidman, Hugh Grant y el hijo del matrimonio. "Lo que pensabas que iba a ser una serie de ricachonas se convierte en un rollo turbio. Hay un asesinato y empieza todo ahí... Son de entrega semanal, hay cuatro episodios pero serán seis", explica.

Compton nos habla también de una de las noticias de la semana: ¡Drag Race tendrá versión española en Atresplayer Premium! ¡Y lo mejor es que los tuiteros han hecho su propio casting! "Leí que no querían a Los Javis, ni a Alaska y Mario...", cuenta. "Piden a Samantha Hudson, por ejemplo, pero yo confío en que se va a hacer un buen casting".

Tampoco podemos dejar de lado a Mariah Carey, la reina de las navidades, que ha sacado el anuncio de un programa especial en el que cantará con Ariana Grande y un montón de invitados. "Yo creo que va a ser tipo concierto, pero no sé mucho más, solo hay un tráiler".

Nuevo look, pelito rapado... ¡Recibimos a Ventura! El colaborador nos habla de las cuentas de fans más surrealistas: memes de Amaia, María Escarmiento, Pablo Motos...

