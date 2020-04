Javier Rey, Manuela Velasco, Joaquín Reyes, Party Man y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (21/04/2020)

¡Martes con mucha marcha! Javier Rey , Manuela Velasco nos hablan de sus nuevo proyecto juntos, 'Mentiras' , Ana Cardo nos trae una nueva entrega de su Diario Millenial, Joaquín Reyes se convierte en Cristiano Ronaldo , JJ Vaquero nos contará unos chistecitos y conoceremos al segundo finalista del Colaborador Yuser... ¡ Party Man is in da house!

¡Los españoles están buscando en internet más buenas noticias que nunca! Twitter estos días está especialmente recalcitrante y claro... ¡La gente quiere buenas vibras, el hate era para tiempos precoronavirus!

¡Recibimos a CR7 a.k.a Joaquín Reyes! Durante el confinamiento el futbolista se ha mudado de casa y claro... ¡La gente se ha picado un poquito! El apartamento al que se ha mudado vale 4.000 euros por semana... "Y poco me parece, me dijeron que era más, en realidad 4.000 es solo la comunidad".

"Dentro del salón tengo pisos de protección oficial, y ahí está mi familia, los primos de Georgina... Los he organizado por bloque, pero mis primos montan unas escandaleras", explica. "Georgina está entretenidísima con el Deep Fake, cogiendo las galas anteriores del balón de Oro y donde sale mi ex se pone su cara". ¡Una manitas del Photoshop!

CR7 tiene 4 hijos y claro, todos tienen su rutina... "La chiquilla con dos años hace abdominales y flexiones". "De bebés ya les puse a hacer cardio, glúteos, para que no estén blanditos como un cochinillo. También los depilo con cera". ¡Pobres chavales!

Además, Cristiano Ronaldo está estudiando cosas interesantes, como quién era ha sido el inventor de las "tiritas para negros". "Yo me considero racionalizado, yo soy marrón, soy gitano, que lo sepáis". ¡Cuidado!

"Lionell Messi se llama Lionel por Lionell Richie, hablo muchísimo con él. Me dice dos palabras y yo ya las distribuyo para toda la semana". ¡Son grandes amigos! (En un mundo paralelo, claro...)

¡Tenía una plaga de termitas y solo con hablarles se han fugado! Conectamos con Ana Cardo y su nueva entrega del Diario Millenial de cuarentena. Hoy hablamos de los extraños sueños de la gente, que con esto del coronavirus está teniendo una imaginación... "Soñé que tenía que hacer filetes para mi familia y no se habían descongelado".

Manuela Velasco y Javier Rey tiene mucho talento para la actuación pero... ¿Para la tecnología? "Yo llevo solo una camiseta y estoy desnudo por debajo", dice el actor. "Yo voy vestida pero es verdad que no lo hago todos los días, si me pongo un vaquero flipo, llevo más de un mes sin quitarme las pantuflas".

¿Han hecho muchas videoconferencias ahora durante el confinamiento? "El otro día me metí en una de 50 personas y me pareció muy loco, muy estresante, esto es lo máximo que puedo soportar", dice Manuela.

La nueva serie 'Mentiras' de Atresplayer Premium cuenta la historia del personaje de Javier Rey, un médico al que acusan de haber violado a la hermana del personaje de Manuela. "El personaje de Javier es muy querido en nuestra profesión, somos médicos, y claro, todo el mundo lo respeta", cuenta la actriz.

"En esta serie el único juez es el espectador, todos los personajes mienten", reflexiona Javier. "A medida que avanzan los capítulos vamos más allá, vemos cómo la sociedad reflexiona sobre la mentira, las fakes news, los juicios públicos...".

"Javi y yo hemos discutido mucho, cada uno con nuestro punto de vista, o el de nuestros personajes, y eso es lo importante", dice Manuela.

¿Y qué están viendo ellos durante el confinamiento? "Yo he visto el primer capítulo de 'Veneno' y es genial, me encanta, además me estoy poniendo al día con The Wire", cuenta Manuela.

¡Conectamos con la Miranda Makaroff de los pobres! Samantha Hudson se ha propuesto ponerse fit durante la cuarentena y claro... ¡Patry Jordán es su mejor amiga! También ha estrenado un nuevo y atrevido videoclip donde vemos su lado más queer.

¿Qué opina Samanta del Resistiré cada tarde a las 8h? "Yo pondría a los pitufos maquineros, mejor". ¿Qué cree que es lo próximo que se va a agotar en el supermercado? "Estoy desquiciada con los tintes, ser rubia platino es como un huerto, hay que cuidarlo mucho".

¡¡Momento histórico!! Conocemos al segundo finalista del Colaborador Yuser de 'yu, no te pierdas nada'.... ¡¡Richard Eros alias Party Man!! Lo conocimos "sin querer" en una sección de Jaime Caravaca y se nos ha metido hasta la cocina... "Yo no elegí ser Para Man, Party Man me eligió a mi, es mi Gollum".

Vaquero entra en 'yu' in extremis para hablarnos de los líos de Sálvame. Que si Kiko ha hecho llorar a Mila Ximénez, que si Aida Nízar ha esquivado al coronavirus, que si el Yoyas se pasó a la política... ¡Muy loco todo!

