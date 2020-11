María Peláe, Donald Trump, El Cejas, Andrea Compton y Sasha Sirozh, en 'yu, no te pierdas nada' (09/11/2020)

¡Menudo arranque se semana! Con María Peláe , que ha visitado ' yu, no te pierdas nada ' junto a un enfadadísimo Donald Trump (AKA Joaquín Reyes ); El Cejas , que nos ha enseñado su casa y "el negocio" de los casetes; Andrea Compton para hablar de 'The Prom' ; y Sasha Sirozh que nos acerca al papel de la mujer en la Ciencia.

María Peláe visita el plató de 'yu, no te pierdas nada'

¡Qué mejor manera de comenzar la semana y trabajar un festivo que con un programón como el de hoy! En el que nos ha visitado la artista María Peláe para hacernos algunas 'confesiones', y junto a ella también han venido Donald Trump-Reyes, para darnos un tutorial sobre cómo diferenciar los votos válidos de los que no lo son; El Cejas, que nos ha enseñado su casa y se ha colado en una tienda de casetes; Andrea Compton y su recomendación sobre 'The Prom'; y Sasha Sirozh para hablarnos sobre el papel de la mujer en la Ciencia.

MARÍA PALÁE Y SU 'CONFESIÓN' MÁS FLAMENCA

María Peláe visita nos presenta su tema 'La Confesión', pero también de Eurovisión y de cómo Pablo Motos se hizo fan de su música tras escuchar su música en un taxi.

María nos habla de sus raíces flamencas, de su primera vez en un escenario y nos presenta su single 'La Confesión', tema para el que tuvo que meterse en la piel de una señora a la que "ni le gusta su trabajo, ni le gusta su marido ni nada", uno de esos momentos en la vida que te "dejas llevar por la inercia" pero estás harta de todo, y se va a confesar "con el párroco":

DONALD TRUMP EN 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Donald Trump (AKA Joaquín Reyes) no está pasando por su mejor momento: el resultado electoral en Estados Unidos, los rumores de divorcio... Por eso nos visita, para contarnos cómo lleva eso de haber perdido las elecciones frente a Joe Biden: "El partido aún no ha terminado", asegura.

También considera que el proceso electoral ha sido un "fraude total" y culpa a la "prensa progre, ¡qué asco!". Porque tiene muy claro que no todos los votos son válidos, así que nos da un tutorial para diferenciar los votos válidos de los que no lo son. Y también nos deja unas "preciosas" palabras para su esposa Melania... Además, nos deja este tutorial para diferenciar los votos que son válidos de los que no.

EL CEJAS, SU PIJAMA, SUS CHANCLAS Y SUS COJINES DE RICK Y MORTY

Como cada semana, El Cejas nos trae el mejor no-periodismo de investigación. Desde casa, con los pantalones de pijama, las chanclas y los cojines de Rick y Morty, un acatarrado 'cejas' nos presenta su reportaje ¡en una tienda de casetes!

El Cejas está malito, y se ha quedado en casa estrenando el teletrabajo. Desde el salón de su casa, con los pantalones del pijama aún puestos y las chanclas de piscina, nos abre su casa sorprendiendo a Ana Morgade y a Pantomima Full, de "lo poco Cejas" que es: "Sin grafitis en las paredes", ni "cáscaras de pipa en el suelo". Además, nos muestra la 'joya de la corona' de su casa, ¡unos cojines Rick y Morty brutales!

Así nos presenta un acatarrado 'cejas' su reportaje ¡en una tienda de casetes: [Puedes verlo a partir de minuto 21:25]

SASHA SIROZH, SOBRE LAS MUJERES EN LA CIENCIA

Sasha Sirozh nos adentra en el mundo de la investigación científica y del papel de la mujer en un mundo eminentemente de hombres. Ella es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, el noveno del mundo: "Nos va bastante bien, a pesar de todo", comenta.

Nos habla también de los chistes y memes de investigadores, pero "es un mundo un poco friki", asegura. Y nos cuenta cómo es un día normal de una persona que trabaja en el CNIO. Después del café, los correos y los análisis de datos, toca "'putear' las células a ver si se mueren o no", cuenta divertida.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CIENCIA

Según Sasha, la cuota de género en el CNIO es de dos tercios mujeres, un tercio de hombres, y aunque "cada vez somos más mujeres en los equipos", reconoce que "tenemos muchos más jefes que jefas". "El 'techo de cristal' sigue presente en la Ciencia", sobre todo a nivel de los cargos de responsabilidad, donde está mas acentuado en Matemáticas y Física.

Es la labor en la que trabaja la iniciativa de la Fundación Vodafone, 'Change The Face'. Sasha anima a otras mujeres a elegir carreras que se salen de los estereotipos. "Nos enseñan que no, pero sí que podemos", comenta, "todo lo que nos vende la sociedad -en cuanto a estereotipos- es mentira".

"Lo que me da miedo es que esta diferenciación empieza a los seis años", a partir de esa edad, las niñas "comienzan a asociar la brillantez con el sexo opuesto", según un estudio reciente al que hacer referencia. Cuando una mujer quiere dedicarse a una de estas profesiones, atribuidas socialmente a los hombres, "empiezas la carrera 100 metros por detrás", debido a todos estos "mensajes subliminales", asegura.

ANDREA COMPTON Y SUS RECOMENDACIONES: ¿QUÉ VEMOS HOY?

.

Andrea Compton ha venido hoy para hablarnos de 'The Prom', la película web de comedia - musical dirigida por el director y productor americano Ryan Murphy, protagonizada por actrices como Meryl Streep o Nicole Kidman, que compartirán escena con Andrew Rannells o Keegan-Michael Key.

La película se estrenará en Netflix el próximo día 11 de diciembre, y Compton asegura que ella ha "llorado con el tráiler".

