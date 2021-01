Moderna de Pueblo, Lorena Castell, Victoria Martín, Errecé y más en 'yu, No te pierdas nada' (19/01/2020)

Un colaborador que rima con café... ¡Es Errecé! El rapero nos cuenta que está muy contento con su nuevo canal de Twitch. "Soy un boomer de las redes, se me da fatal".

El freestyler sale a la calle para hacerse pasar por "negacionista" y preguntar a la gente a ver si se cree esta nueva tendencia o no...

¡Raquel Córcoles es Moderna de Pueblo! Recibimos a la ilustradora en Vodafone yu para hablar de 'Coñodramas', el último libro que ha publicado.

Zorri, Gordi y Moderna son las protagonistas de este nuevo libro, que sigue la estela de 'Idiotizadas'. "Son coñodramas del ámbito laboral, es un poco la reivindicación de lo que he hecho siempre, hacer cosas de chicas, de mujeres, y ponerlo en el título sin esconder nada", explica.

La escritora nos habla de las dificultades que se ha encontrado con el público masculino. "En muchas firmas los chicos vienen y me dicen 'es para mi novia'", explica.

"El objetivo principal es que te rías y de paso te mete algo de información", nos dice sobre este tema de la menstruación y los tabúes alrededor de los efectos de os ciclos. "Los ciclos menstruales me afectaba mucho y me enteré de lo que eran a los 29 años".

Ahora que la escritora está con la promoción del libro, nos cuenta que nota que mucha gente se dirige a ella con un poco de miedo. "Me tratan como si fuera policía feminista", dice, y es que Pantomima Full tenían un poco de cara de pánico... ¡Los ha pillado al vuelo".

De 'Idiotizadas', su anterior cómic, le compraron la idea para hacer una película hace ya dos años y cada vez está más cerca de hacerse realidad. "Parece que ya se materializa", explica. "Han hecho una adaptación y no he formado parte del proceso, pero no pasa nada". "A mi me preocupa quien va a ser Moderna, puedo sugerir cosas pero no decidir, aunque confío mucho en el equipo. También podría decidirlo yo y que saliese mal".

¡Turno de Fox! El colaborador sale a la calle para traernos una nueva entrega de 'Por un Bizum', el mejor concurso de la radio difusión española. ¿Qué es mejor, Joe Biden o Iron Maiden?

Victoria Martín nos habla de la fuga de youtubers que se van a trasladar a Andorra para pagar menos impuestos. "Yo critico pero luego lo haría todo, como cualquier español medio", dice.

Lorena Castell nos recuerda qué pasó todas las veces que ha perdido aviones, y madre mía... Resacas, fiestas, confusiones de horario, de días... "Antes si perdías un avión te regalaban otro billete gratis", cuenta, pero claro, a la tercera vez que no llegas a cogerlo... ¡Te mandan a freír espárragos!

¿Y cuál es el pasaporte más poderoso del mundo?, ¿el que te da más posibilidades para viajar? "Japón es el país que más libertad tiene para viajar, no necesitan Visa... El segundo lugar lo ocupa Singapur. Yo pensaba que nosotros íbamos a estar en el top 10, pero no, estamos en la veintena", cuenta. "Los menos poderosos son Siria, Irak y Afganistán".

