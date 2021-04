Moncho Chavea visita yu No te pierdas nada (23/04/2021) // yu No te pierdas nada

Este viernes vino Moncho Chavea a presentar su nuevo single 'No me Enamoro', también tuvimos a Antón Lofer, que nos trajo el yayagram, Victoria Martín nos contó novedades sobre gente de la que rajar, Fox nos puso a prueba con 'A toda Mecha', Rizha nos trajo tendencias que necesitas conocer y hemos charlado con las tiktokmonsters Marina Rivers y Andrea Palazón.

¡Sabe tanto de redes sociales que cualquier día sale en la portada sobre un libro de texto sobre Internet! Empezamos el viernes charlando con Antón Lofer, que nos cuenta qué es el YayaGram y por qué ha tenido tanto éxito.

¡Un artista que mezcla estilos y crea fusiones como nadie! Recibimos en yu a Moncho Chavea, que nos presenta su nuevo single 'No me Enamoro'. "Los cantantes somos intérpretes, no tiene que ser todo autobiográfico. Leonardo DiCaprio no se murió en el Titanic", bromea el cantante, que es un crack en esta fusión flamenco urbana.

Victoria Martín está cabreada porque siempre ha querido ganar mucho dinero y resulta que es su novio, Nacho, el que lleva el "grueso" a casa. "Llevo siete años lamiendo un escroto que no me ha dado ningún un céntimo", exclama, enfadada.

Rizha conoce cuáles son las tendencias musicales más destacadas y por eso tienes que tomar nota de todo lo que cuente, para que luego no te pierdas en Spotify buscando qué escuchar.

Marina Rivers y Andrea Palazón se conocieron por TikTok pero se vieron por primera vez en Valencia. "Teníamos amigos en común dentro de TikTok", cuentan las jóvenes, que desde el primer día congeniaron muy bien y empezaron a grabar vídeos juntas.

Terminamos con Fox y la mejor sección del mundo: A toda Mecha, el concurso en el que Victoria Martín y Pantomima Full tendrán que adivinar qué sonido se esconde tras esas "balas sonoras".

