Natalia Lacunza, Las Hormigas, Fox, Errecé y más en 'yu, No te pierdas nada' (16/12/2020)

¡Tiene las cuerdas vocales más estilos del plató! Errecé nos habla de la final internacional de Red Bull en la República Dominicana. "La vi desde una bañera, me podía haber electrocutado", cuenta. Repasamos quienes fueron los finalistas, cómo fueron las batallas y hasta el escenario, que era muy interactivo. "A mi no me gustó nada", sentencia Rober Bodegas. ¿¿Habrá movida??

Y como siempre... ¡Errecé nos trae un nuevo repor de calle! Resulta que Lady Gaga ha sacado a la venta unas galletas gourmet y en yu nos preguntamos... Si fundases una marca para sacar un producto a la venta... ¿Qué producto lanzarías? Gel hidroalcohólico, lubricantes... ¡La calle contesta!

¡Recibimos a Natalia Lacunza! La cantante se sienta en nuestro parquecito para hablarnos de los nuevos proyectos que tiene entre manos... ¡Y de paso echamos un ratito divertido con ella!

¿Cuánto le queda para sacar disco? ¡Sus seguidores se mueren de ganas de tener material nuevo! "A finales del año que viene quiero sacar un LP largo, pero antes quiero sacar uno cortito, diferente de lo que estaba haciendo algo. Creo que lo voy a hacer en dos partes", confiesa.

¿Y hacia dónde girará ese nuevo sonido?, ¿será muy diferente? "El hecho de conocer a mi banda y llevarme tan bien con ellas ha hecho que empecemos a trabajar juntas en la canciones, será un sonido más banda, más arriba que el resto de canciones".

Las músicas que tocan con Natalia en los conciertos son todo mujeres, y además de su edad. "Tu ves el mainstream y ves que las artistas femeninas van acompañadas de músicos de mucha más edad que ellas, y yo quería ir acompañada de gente como yo, y si puedo dar la oportunidad a chicas que tienen tanto talento como yo... Pues genial. Las encontré por Instagram", cuenta.

¿Cuánto de guion y cuanto de improvisación en el vídeo de 'Nuestro Nombre'? "Lo preparé con un bailarín de arte contemporáneo, fue un gusto".

La artista no reniega del pasado, pero agradece mucho que se la conozca como Natalia Lacunza y no "Natalia la de OT". "Lo de 'no te conocía por OT, he escuchado música y me gusta un montón' es lo mejor que te pueden decir", reconoce.

Para terminar la charla, conectamos con una fans que se mueren de ganas de hablar con la cantante... ¡Y hacerle unas preguntitas!

¡Hora de reírse con Juan, Damián y Marron! Las Hormigas nos cuentan que están planteándose tatuarse la cara... ¿Será que no quieren volver a trabajar en una oficina?

Si les obligasen a tatuarse en la cara... ¿Qué se dibujarían? "Yo la cicatriz de Dragón Ball", dice Damián. "Yo me tatuaría otro ojo en el blanco del ojo", cuenta Juan.

¡Sabe bien lo que es una celebrity porque lleva mucho tiempo en el yu y ha visto un montón! Fox nos trae una nueva edición de su concierto 'A toda mecha', en la que Morgade y Pantomima tendrán que adivinar qué canción o audio viral suena... ¡A velocidad 5G! Si no aciertan, tienen opción de comodín y podrán ir bajando un poquito la velocidad... ¡Afinad esos oídos!

