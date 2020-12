¿Son Las Hormigas "los favoritos" de su familia?, ¿a quién quieren más?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Las Hormigas en yu / yu, No te pierdas nada

Juan Ibáñez nos cuenta que una vez tuvo que luchar con un orgasmo interrumpido... ¡Por un tirón en la pierna! "Mi pareja debió pensar que vaya placer, cómo se retuerce", bromea.

Ahora que están las Navidades a la vuelta de la esquina... ¿Cómo alivian las Hormigas sus resacas?, ¿tienen algún truco? Beber agua antes de dormir, comer algo... Pero cuidado porque Juan se ha escapado varias veces de los temidos chupitos... ¡Y los tira para atrás! "El buen bebedor no debe hacer eso", dice Bodegas, casi ofendido. ¡Es que en Galicia se lleva mucho el licor café!

Tarde... ¡Pero ha llegado! Damián se une al club para comentar las noticias más locas de la semana... Queda confirmado que los padres tienen un hijo favorito y los hijos también... ¿A quién quieren más Las Hormigas, a papá o a mamá? "Yo era un niño espartano, me portaba fatal", cuenta Damián.

Marron tiene dos hermanos, una chica y un chico. "Yo era el favorito de mi madre, de mi padre menos, decía que era el rebelde", explica. "Las habitaciones de mis hermanos estaban llenas de apuntes y la mía de papel higiénico", reconoce.

"Cuando voy a casa de mi madre yo tengo que decir... 'qué bien me vendría un tupper, no sale de ella", cuenta Damián... ¿Qué habrá hecho en otra vida para que su madre no le alimente? "Le fastidia mucho que salga en la tele, piensa que voy a ser un drogadito", explica. Hombre, eso es en otras cadenas... "Yo para irme a hacer bolos les decía a mis padres que iba de fiesta", confiesa Rober, cuyos padres siempre han tenido un poquito de reticencia con esto del humor y el mundo artístico... ¡Flipa!

