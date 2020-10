Noemí Casquet, Verónica Larco, Andrea Compton, Hurona Rolera, Joaquín Reyes y más en 'yu, no te pierdas nada' (19/10/2020)

Noemí Casquet en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¡Recibimos a Hurona Rolera! La tiktoker y gamer se ha pasado el finde jugando a videojuegos en un evento especial que tuvo lugar el sábado, pero lo que va a hacer hoy en su sección es contarnos las novedades del mundo de las consolas. Lucha de titanes entre Xbox y Playstation, nuevos juegos... ¡Y salmos a la calle a saber qué opina la gente de todas estas novedades!

¡Recibimos a Noemí Casquet, que se estrena en 'yu, no te pierdas nada! el próximo 5 de noviembre se publica 'Libres', la tercera parte de la trilogía erótica para mujeres que ha escrito. "La gente se ha leído 'Zorras', 'Malas' y ahora libres en una tarde solo, hay una vena un poco yonki", nos cuenta la escritora.

"La salsa empieza en el primer episodio con un trío muy curioso", nos adelanta la joven sobre esta nueva entrega, la tercera de la saga, que cuenta la historia de "tres achicas, que son las protagonistas, cada una con sus crisis existenciales y partir de ahí deciden montar un club, al estilo 'El Club de la Lucha', y cada una tiene que cumplir tres fantasías sexuales". "Si me tengo que definir en un género digo que son 'novelas de liberación'", asegura la escritora.

Noemí Casquet tiene un canal de YouTube de más de 350.000 suscriptores en el que habla de las diferentes tendencias sexuales, como por ejemplo la diferencia entre 'bisexualidad' y 'pansexualidad'. "Dicen que la bisexualidad es excluyente porque hablamos de términos binarios, por eso sale la pansexualidad, para romper con todo eso", explica. "Yo explico lo que hay, la disputa que hay. No hay nada más revolucionario que debatir", dice sobre todas las polémicas que se crean con estos temas. "El primer hater es Youtube, te censura".

En su cuenta de Tiktok Noemí también da consejos para mejorar la masturbación, las relaciones en pareja... ¡Toda una experta! Además tiene el canal 'Santa Mandanga', en el que publican video totorales explícitos en el que enseñan practicas sexuales como la relación y etc. "Lo estamos reestructurando todo porque en diciembre sacaremos una escuela online, serán 5 euros por todo el contenido y también cursos por 20", cuenta. "Cuando te vas a comer una p*** te encuentras una p***, no un plátano", sentencia.

Joaquín Reyes se ha transformado este lunes en la mismísima Rihanna, una artista que ha cambiado los temazos musicales por la lencería. Su marca Savage x Fenty, unida a la línea de maquillaje Fenty x Beauty, la han encumbrado como una gran empresaria. ¡Hablamos con ella!

¿Por qué ya no hace temas como Work o Umbrella? "Yo tenía un grupo de compositores que me hacían canciones, pero se han peleado porque eran novietes y por eso no hago música", cuenta. "Yo quiero ahorrarme el esfuerzo, lo hacen ellos y yo lo firmo", reconoce.

¿Qué le gustaría que le regalasen? Ella que ya tiene de todo... "Pues manualidades, un crucifijo hecho con pinzas... ¿Es consciente del dinero que tiene? "Sí, claro, un gestor de Barbados que me paga el IVA. Lo que yo pago de IVA en el trimestre es el PIB de Honduras", dice muy convencida. ¡Pagó 15 millones!

Además, la artista acaba de lanzar a la venta una crema para "levantarse con buena cara". ¿Prueba ella los productos antes de lanzarlos al mercado? "Tengo enanitos que los prueban, uno con mala piel, otro que fuma, un celíaco... A veces tienen reacciones alérgicas y nos reímos muchísimo". "En realidad no llevan nada pero la gente se las hecha", reconoce.

Y cuidado porque la entrevista ha terminado del modo más surrealista... ¡Con Rihanna hablando con la voz apitufada! "Te voy a sacar unas bragas", exclama.

¡Hablamos con la titoker Verónica Larco, más conocida como #InMyVeganKitchen! Recetas en 15 segundos... ¡Qué fuerte! "Enseño todo el proceso, por eso creo que a la gente le gusta", reconoce. "No sé qué día exacto empecé a ser vegana pero tampoco sé qué día empecé con mi chico, no pasa nada". ¡Si es que lo del 'veggie cumple' se lleva mucho, pero ella pasa! ¿Cuál es la receta más complicada que ha hecho? "La repostería en general, hay que medirlo todo". "Lo de cocinar 4 horas para comértelo en 5 minutos no lo veo, hago cosas fáciles".

¡Una persona que no está sola nunca, siempre la acompañan sus series! Andrea Compton se sienta en el parquecito de yu, no te pierdas nada para hablarnos del tuiter 'Peli de Tarde', donde hacen sinopsis de esas películas de Serie B que harían dormirse a cualquiera. ¡Son graciosísimos!

