Tiago PZK visita yu, No te pierdas nada

Después de un repasito a las yuNews con Morgade y Pixelskaya, Marina Rivers estrena sección. La joven tiktoker nos cuenta cómo se está preparando para el Coachella, uno de los festivales más top del mundo, al que acudirá este año por primera vez.

Tiago PZK, se viene desde Buenos Aires (Argentina) al yu, No te pierdas nada, pero por suerte ya ha pasado el jet lag porque lleva por España cinco días. Los fans españoles le han dado un gran acogida e incluso lo reconocen por la calle. "Se me quedan mirando, vienen a la puerta del hotel", cuenta el cantante.

Más elegante que Audrey Hepburn desayunando un croissant frente a un joyería. Seguimos con Joaquín Reyes, el maestro de las imitaciones. Este martes se mete en la piel de Chris Rock, el humorista abofetetado por Will Smith. "Tenía presbicia y de la hostia que me dio Will Smith se me recolocaron las córneas, ahora veo perfectamente", revela.

Terminamos con Samantha Hudson, nuestra reina de las tendencias, con la que hoy charlamos de discursos de odio, de performar estereotipos y mucho más.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.