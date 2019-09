Vuelve a ver a M.A.M, Carlos Santos y Daddy Yankee (a.k.a Joaquín Reyes) en 'yu, no te pierdas nada' (30/09/2019)

Alemania reconoce la resaca como enfermedad y podrá ser motivo de baja, y Ana Morgade está que se sale de felicidad... ¡Y en pijama! Porque sí, porque ella es una estrella de la radio y los lunes viene en pijama.

Miguel Ángel Muñoz y Carlos Santos se vienen a 'yu, no te pierdas nada' para presentar su nueva peli, 'El crack cero'. M.A.M viene fuerte y nos habla de los maratones que corre, que para Santos son impensables. "Para mi bajar la basura ya es un maratón", bromea. También hablamos de fans, de fotos en momentos incómodos.... ¡Y mucho más!

¡Les ponemos a prueba! Jugamos a 'Eso no lo he dicho yo' con Miguel Ángel Muñoz y Carlos Santos. ¿Lo han dicho sus personajes o son frases que nos hemos inventado? ¡Atento porque Miguel Ángel tiene memoria de elefante! Además los intérpretes no podían irse sin jugar a El Hobby Yuser, donde ponemos sobre la mesa el tema de las precuelas.... ¿Sí o no?, ¿a favor o en contra?

Joaquín Reyes trae a 'yu, no te pierdas nada' a Daddy Yankee, que está muy enfadado por su no- nominación en los Premios Grammy. Además nos da sus trucos para mejorar el autotune. "El torrezno, muy bueno para cantar reggaeton", asegura. También nos ha confesado que "J Balvin siempre manda la flamenca al grupo de WhatsApp". ¡Ole! 💃

Sergio Bezos sale a la calle para saber quién ha culeado esta noche... ¿Qué es lo primero que han hecho al despertarse?, ¿qué había en esa boquita?... ¡Uy, uy, aquí hay tomate!

Cogemos pintadas que hay por la calle y analizamos la filosofía social que esconden esas frases en 'Emosido Engañado'. ¿Qué podrá significar 'Stop Juliembre'? Marron y 'Chamian', el gemelo maligno de Damian Mollá, lo analizan. "No se puede ser de izquierdas y ecologistas a la vez", asegura Chamian, porque "si eres ecologista tienes que ir en contra de la gente".