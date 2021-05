Cómo escoger una pulsera de actividad: cuál es la mejor fit band para ti

El mercado está lleno de pulseras de actividad . Hay muchos modelos de este tipo de wearable , aunque no todos sirven para todo el mundo. Antes de comprar hay que tener en cuenta algunos aspectos.

Basta con escribir "pulsera de actividad", "pulsera deportiva" o "fit band" en Google, para que el buscador nos devuelva millones de resultados.

Este wearable se ha convertido en una herramienta casi imprescindible para hacer ejercicio y controlar nuestra salud, ya que es mucho más ligera y discreta que un smartwatch. Sin embargo, no todos los modelos tienen las mismas características y cuál elegir depende de cada usuarioa.

A continuación, te explicamos algunos aspectos a tener en cuenta que te pueden ayudar a escoger tu pulsera de actividad en el que caso de que estuvieses pensando comprar una. También seleccionamos cinco modelos destacados de 2021 a precios competitivos:

Qué tipo de actividad vamos a hacer

Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es para qué deporte o actividad quiero utilizar una fit band.

A diferencia de los smartwatch, no todas las pulseras llevan incorporadas funciones predeterminadas para monitorear tu rendimiento en deportes específicos. Es importante que te asegures de que esa pulsera te valdrá para la actividad o actividades que pretendes realizar.

Qué datos queremos recopilar

Igual que es importante que nuestra pulsera tenga las funciones para monitorear una actividad determinada, también lo es que tenga la capacidad de medir ciertos indicadores.

La mayoría recogen el número de pasos y calculan el número de calorías quemadas, pero quizás también te interese monitorear tus pulsaciones, tu sueño o tus niveles de oxígeno en sangre, un dato muy demandado a raíz de la pandemia. Por eso es importante asegurarnos que tenga estos medidores.

Claves para elegir la mejor fit band para ti. // Pexels

GPS

No todas las pulseras deportivas llevan incorporado el servicio de geolocalización, por lo que será otro aspecto a tener en cuenta.

Puede ser útil para ejercitarnos lejos de la ciudad y por rutas senderistas, aunque en esas situaciones también llevaremos nuestro móvil que siempre dispone de este servicio. Así que piensa si es imprescindible que tu pulsera disponga de GPS integrado porque, de ser así, hará incrementar su precio.

Pantalla

Si vas a hacer deporte en exteriores y a plena luz del día, asegúrate que la pantalla tiene retroiluminación.

También es importante que sea táctil y de buena calidad: las pantallas LED cumplen su función, pero las AMOLED te sorprenderán.

Duración de la batería

Verás descripciones de pulseras de actividad que aseguran que su batería dura meses, pero lo cierto es que al final todo está determinado por el uso que la des.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que muestre un indicador de batería en la pantalla porque no todas lo tienen.

Resistencia al agua

Si entre esos deportes que vas a practicar está la natación, entonces tu pulsera debe ser resistente al agua. También si no te importa salir a correr con lluvia o incluso quieres una fit band para llevar siempre, hasta en la ducha. Fíjate en el número de atmósferas que aguanta y en su certificado IP (que garantiza la protección a la penetración de agua y polvo).

Funciones inteligentes

Todas las pulseras de actividad se pueden conectar al móvil mediante Bluetooth, pero asegúrate de que dispone de las últimas versiones de este tipo de conectividad para que esta sea más fluida y la pulsera no se desconecte cada cierto tiempo. Algunas fit bands te permitirán interactuar con la información que te llega al móvil (WhatsApp, emails…), otras en cambio solo te notificarán que lo has recibido, pero no podrás acceder a su contenido. Tenlo en cuenta a la hora de escoger tu pulsera.

Aplicaciones

Comprueba con qué tipo de aplicaciones móviles puedes conectar tu wearable porque de ello dependerá que le saques el máximo rendimiento. Hay apps de entrenamiento muy buenas que además te recompensan por los objetivos logrados. Sería una pena que no pudieses acceder a ellas porque la pulsera que finalmente has comprado no te lo permite.

Cinco pulseras de actividad por menos de 100 euros

Xiaomi Mi Band 5

La última versión de esta pulsera de actividad de Xiaomi cuenta con una pantalla AMOLED, táctil y a color, con muy buena resolución que permite ver en cualquier situación. Mide los pasos, la frecuencia cardiaca, las calorías quemadas y la actividad de sueño.

Tiene preinstalados hasta 11 modos de deporte. La batería puede durar hasta 15 días con una actividad media y es resistente al agua. También permite recibir notificaciones de nuestro móvil. En plataformas como Amazon lo encontramos por 27 euros.

Honor Band 5

Honor Band 5 es una pulsera muy ligera (23 gramos) por 29,99 euros con las prestaciones de la anterior y que además mide los niveles de oxígeno en sangre.

Su pantalla AMOLED también favorece la consulta de información sean cuales sean las circunstancias climatológicas. Cuenta con hasta ocho modos de entrenamiento e interacción con las notificaciones (permite leer los mensajes de WhatsApp, por ejemplo). Es resistente al agua y, según el fabricante, la batería puede aguantar hasta 20 días.

Huawei Band 4 Pro

La Huawei Band 4 Pro es una versión muy parecida a la Honor Band 5, pero más completa porque cuenta con GPS integrado y permite salir a hacer deporte sin tener que llevar el móvil encima. También por su ligereza y en cuanto a las prestaciones, podemos obtener datos de pasos, frecuencia cardiaca, calorías quemadas, calidad de sueños de sueño y oxígeno en sangre.

Incluye notificaciones y alarma de inactividad. Según el fabricante, ofrece una autonomía de hasta 12 días con un uso normal o de hasta 8 horas utilizando el GPS sin pausa. Su precio es de 49 euros.

Garmin Vivosmart 4

Esta pulsera de actividad de Garmin cuenta con una cómoda correa de silicona que la diferencia bastante de otros modelos con materiales de plástico. Además de los datos de nuestros pasos, calorías, pulsaciones y distancia, mide sueño, la saturación de oxígeno en sangre y nuestra energía y estrés.

Su autonomía es de una semana aproximadamente, cuenta con una pantalla OLED monocolor y con la excelente app de Garmin. Su precio es de 85 euros.

Fitbit Inspire HR

De este modelo también hay que destacar su sencillez. Por el precio de 91 euros hay que pedirle todos las prestaciones posibles (sueño, frecuencia cardíaca, pasos, distancia, calorías, salud, inactividad, notificaciones...) y los tiene. Cuenta con hasta 15 modalidades de deportes y es una buena app de entrenamiento. Pero, aunque es sumergible hasta los 50 metros, no tiene la opción preinstalada de natación.