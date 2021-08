¡Cuidado! Whatsapp podría suspender tu cuenta si tienes instaladas estas aplicaciones en el móvil

Whatsapp continúa con los cambios para mejorar su servicio, después de que hace tan solo unas horas anunciara la nueva versión escritorio sin conexión. Con más de 5.000 millones de descargas, la aplicación de Facebook sigue comandando las principales aplicaciones de mensajería y prepara nuevos arreglos para asegurar que su dominio siga siendo el mismo.

Si bien Mark Zuckerberg ya confirmó el pasado mes de junio que estaban trabajando en mejorar la función de soporte multidispositivo, que permitirá que podamos conectarnos a nuestros chats en la aplicación sin necesidad de tener conexión en el móvil, ahora el empresario sigue en busca de nuevas mejoras para la aplicación.

Por ello, ahora Whatsapp ha alertado de que algunos usuarios podrían ver suspendida su cuenta en la plataforma de manera indefinida después de las últimas configuraciones de la empresa. ¿El motivo? Tener una serie de apps específicas instaladas en nuestro dispositivo móvil.

El motivo de la suspensión de tu cuenta en Whatsapp

Durante la prueba de la versión beta de la aplicación, que permitirá la función de soporte multidispositivo, muchos de los usuarios han empezado a denunciar que su cuenta ha quedado suspendida temporalmente sin previo aviso.

Respecto a esta suspensión, la cuenta oficial de la empresa ha atribuido esto a una restricción de uso en base a algunas aplicaciones desarrolladas por terceros, a las que han puesto freno con su última mejora de la aplicación.



“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, alertaba la empresa.

Ojo a estas apps: WhatsApp podría borrar tu cuenta si las instalas en tu teléfono // Pixabay

Las cuentas que debes desinstalar para mantener Whatsapp

Con ello, la app ha hecho referencia a aplicaciones alternativas a la original y empleadas como sustitutivo, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Estas plataformas, desarrolladas por terceros, se emplean casi siempre en dispositivos Android y podrían suponer la suspensión total de las cuentas en Whatsapp si no se desinstalan.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advierta la compañía en su comunicado.

Para acabar con esto, WhatsApp ha pedido a estos usuarios que han visto suspendidas sus cuentas que se descarguen la versión oficial de la aplicación para poder seguir usándola. Y ojo porque, de lo contrario, procederá a suspender de forma definitiva todas esas cuentas.