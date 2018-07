¡Buscamos a 'La Cenicienta' de Walk The Moon en Euroclub!

EL GRUPO HA HECHO UN DUBMASH

Una oyente nos envió una nota de voz cantando Shut Up And Dance de Walk The Moon y como esta semana estuvimos con ellos no pudimos dejar pasar la oportunidad de enseñárselo. ¡Y a los chicos les gustó tanto que incluso han grabado un Dubsmash con la voz de la chica y ahora queremos encontrarla!