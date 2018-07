Maldita Nerea: "'Tú eres la vida' es el resultado de estar un año en contacto con las princesas"

Jorge Ruiz y Tato de Maldita Nerea han pasado por Europa FM para presentarnos la canción Tú eres la vida, tema que habla sobre la lucha contra el cáncer de mama y contestar a todas vuestras preguntas.

"Cuando oyes la palabra cáncer, te vas al final, y no, hay que quedarse con lo bueno", comentaba Jorge al presentar su nueva canción, "la mayoría de las pacientes hablan de la enfermedad como una oportunidad". Tú eres la vida es el resultado de estar un año investigando y en contacto con pacientes de cáncer de mama, a las que llaman princesas. Un proceso que hasta el mismo Jorge ha asegurado que fue duro porqué a veces no podía evitar emocionarse.

Maldita Nerea también habló de su proceso creativo, explicando que Jorge pone la letra y Tato la melodía. "Yo me considero un agricultor, y mi tierra son las canciones" comentaba el cantante. Le inspira el movimiento, y también lo hace Cataluña como tierra "tengo una melodía con la palabra Tibidabo, y sé que voy acabar haciendo algo en catalán". Jorge, aún siendo de Madrid, adora a Messi y se describe como "guardiolista".

Para sorpresa de muchos, Jorge comentó que no escucha mucha música, que prefiere escuchar a Punset: "No suelo estar triste, pero si lo estoy, lo último que hago es ponerme a mi mismo". Aún así, él asegura con la música te sientes acompañado y que ésta te puede ayudar en momentos duros.

Es precisamente por este motivo, que Maldita Nerea tiene el objetivo de comunicar y llegar a la gente con su música, no vender: "Nuestra intención no es que [nuestra música] se venda a 100.000 personas , si no que llegue a 2 o 3 o 4 millones. Jamás nos hemos preguntado si nuestras canciones funcionarán en la radio", declaran los chicos, "por eso cuando la gente dice que somos comerciales nos da la risa".

Finalmente, y por deleite de todos sus fans, Maldita Nerea anunció que en 2016 seguro que habrá nuevo disco.

