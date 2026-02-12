Cómo votar en la segunda semifinal del Benidorm Fest

Después de una primera semifinal de altura, de la que han salido los primeros seis finalistas del Benidorm Fest, este jueves se celebra la segunda semifinal con nueve candidatos y dos artistas invitados.

Esta segunda gala se presenta como el gran momento de nueve de los 18 participantes, en concreto de ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! & bailamamá. A los que se suman Luz Casal y Abraham Mateo como invitados.

En esta gala se eligen los otros seis participantes que llegan a gran final del sábado 14 de febrero, junto a los finalistas ya escogidos el martes 10 de febrero. Así, solo son tres candidatos los que se quedan a mitad del camino.

Además del jurado profesional, en la elección de los seis finalistas también participa el público, del que depende un 25% de la valoración final. Te contamos cómo hacerlo.

App, QR, SMS o llamada

En esta edición del Benidorm Fest se puede votar de distintas maneras, aunque la única gratuita es a través de la aplicación, que permite emitir un voto por usuario registrado y por cada gala. Se puede descargar a través del código QR que aparece en pantalla durante la gala o buscándola en la Apple Store o Google Play Store.

Las otras opciones para votar son las clásicas, aunque no permiten votar desde fuera de España: a través de mensaje telefónico, basta con enviar 'VOTA (nombre del concursante)' al número 25152 que aparece en pantalla en el momento de las votaciones, y lo mismo ocurre con las llamadas de teléfono convencionales.

Cada concursante tiene un número de teléfono asignado, que aparece en pantalla durante el repaso de las actuaciones después de que todos los concursantes hayan actuado.