Louane, la representante de Francia en Eurovisión que fue una premiada actriz antes que cantante y que llega al festival envuelta en polémica

La candidatura francesa se convirtió en una de las favoritas a ganar el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 desde el momento en el que se rebeló, en el mes de enero, el nombre de la artista elegida en un proceso de selección interna y aún sin haber escuchado el tema con el que concursaría.

No se supo hasta el 15 de marzo cuando en el descanso del partido de rugby de la final del Torneo de la Seis Naciones celebrado en Stade de France de París se presentó la canción al más puro estilo de la Super Bowl. Sobre una plataforma a más de 12 metros de altura, Louane Emera, de 28 años, interpretó maman, una emotiva composición con la que la cantante quiere rendir un doble homenaje a la maternidad: por un lado a su madre fallecida en 2014 —"¿Tú cómo estás? / ¿Lo ves todo desde ahí?”— y por otro a su hija —"Y si quise detener el tiempo / Ahora, es ella quien me llama mamá"—, fruto de su relación con el cantante Florian Rossi que nació en 2020.

La actuación en directo ante 80.000 personas se tradujo en unos arrolladores datos de audiencia: casi nueve millones de personas lo vieron en directo a través de sus televisiones. “No sé si después de esto las expectativas sobre mi actuación en Eurovisión están por las nubes. Lo único que puedo decir es que la presentación en Basilea será totalmente diferente a lo que hicimos", apuntó la cantante francesa sobre lo que vivió. Además admitió haber sentido vértigo no por la plataforma, sino por haber tenido “los ojos de todas esas personas puestos" en ella.

La estrella del pop francés que tiene un Cesar como actriz

Según las últimas encuestas y los datos de las casas de apuestas, la francesa sigue siendo una de las preferidas para ganar Eurovisión —se mueve entre el tercer y quinto puesto—.

En su país, la candidatura cuenta con el apoyo de sus miles de seguidores pues Anne Peichert —su verdadero nombre— es una de las voces del pop francés más reconocidas. El primer single de su quinto disco, la canción La pluie, lanzado en octubre del pasado año, se coló en las listas de las canciones más escuchadas en su país y en Spotify acumula más de 15 millones de reproducciones.

Comenzó su carrera en la música en 2013, cuando con solo 16 años aterrizó en la segunda edición del programa La Voz en Francia. Quedó finalista y durante su participación emocionó a todo el país con su voz y con su historia personal: solo tres meses antes de comenzar el concurso falleció su padre.

Al salir del talent show cambió la música por la interpretación y formó parte del reparto de la comedia dramática La Famille Bélier en la que Louane da vida a Paula, la hija mayor de unos padres sordos para los que ella se vuelve fundamental en las labores diarias de la familia. La película tuvo seis nominaciones a los premios Cesar, los galardones anuales de la Academia del cine francés, entre ellas la de Mejor actriz revelación que recogió una emocionada Louane Emera.

La polémica por la canción revisada

En ese conmovedor discurso de agradecimiento, la artista tuvo un especial recuerdo para sus padres, fallecidos los dos. En el momento recoger su premio, su madre hacía pocos meses que había muerto y a ella le dedicó una de las canciones de su primer disco Chambre 12. Se llamaba Maman, con mayúscula, como el tema con el que concurre a Eurovisión y es que, como ha explicado la propia cantante, este último es una revisión del que compuso en 2015.

"No pude encontrar otra canción que me acompañara. Es un sueño para mí, es un sueño para mi madre, es algo de lo que hablamos toda mi vida y poder representar a Francia con esta canción es un honor. Además, poder hacerlo por mi madre es lo más increíble y loco que me podría pasar en la vida", explicaba a Le Parisien, medio al que también confirmó que la anterior había sido retirada para siempre de todas las plataformas. “Porque es una canción que, en mi opinión, en su historia, es demasiado difícil y triste. No es algo que quiera dejar. Hay algo diferente, simplemente en mi estado de ánimo”, explicó.

Pero la polémica estaba servida: las reglas de Eurovisión son estrictas y las canciones que se presentan deben ser originales, por lo que el diario francés Le Figaro especulaba con que la candidatura podría ser rechazada. Lo cierto es que la canción, que tiene distinta letra y melodía, fue validada por la UER (Unión Europea de Radiodifusión) permitiendo que suene en el estadio St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) durante la final de Eurovisión.

Para conseguir hacerse con la victoria que consagraría a Francia como el tercer país con más festivales ganados y acabaría con la sequía de triunfos que arrastra desde 1977, Louane contará con Frederik Rydman como director creativo de la actuación. El bailarín y coreógrafo sueco estuvo detrás de la puesta en escena de Måns Zelmerlöw en 2015 y de Nemo en 2024, ambos ganadores del festival en esos años.